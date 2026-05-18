سياحة النواب توافق على موازنة قطاع الطيران لعام 2026- 2027

وافقت لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، برئاسة النائبة سحر طلعت مصطفى، على مشروعي الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2026/2027، فيما يخص وزارة الطيران المدني والهيئات التابعة لها.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، بحضور ممثلي الحكومة، حيث تم استعراض تفاصيل مشروع الموازنة.

وشهد الاجتماع، نقاشًا موسعًا حول الإيرادات والمصروفات وخطة الوزارة للارتقاء بالخدمات المقدمة، بما يسهم في زيادة العائد الاقتصادي لقطاع الطيران.

فيما تم التوافق بشأن ما تم عرضه من مشروع الموازنة الجديدة، وكذا خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مع التوصية بضرورة الإسراع في الانتهاء من المشروعات القائمة ودخولها الخدمة.

وأوصت اللجنة الحكومة، بضرورة تقديم بيان تفصيلي بكل المشروعات القائمة وموعد الانتهاء منها، وكذا الموقف من وجود مشروعات جديدة وآليات تمويلها.