إصابة قائد عسكري إسرائيلي وضابطين بهجوم مسيرة جنوبي لبنان

أُصيب قائد عسكري إسرائيلي وضابط وجندي، الأربعاء، إثر هجوم بطائرة مسيّرة مفخخة في جنوب لبنان.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان: "في وقت سابق اليوم الأربعاء، أُصيب ضابط بجروح خطيرة، وضابط احتياط بجروح متوسطة، جراء تحطم طائرة مسيّرة مفخخة في جنوب لبنان".

وأضاف: "كما أُصيب جندي احتياط من الجيش الإسرائيلي بجروح طفيفة في الحادث".

وأوضح جيش الاحتلال أنه جرى إجلاء المصابين لتلقي العلاج في المستشفى.

من جانبها، أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن قائد لواء المدرعات 401، العقيد مائير بيدرمان، من بين المصابين في الهجوم، مشيرة إلى أن حالته خطيرة.

ولم يحدد جيش الاحتلال الإسرائيلي أو هيئة البث موقع الهجوم بدقة، في حين كان "حزب الله" قد أعلن صباح الأربعاء تنفيذ هجمات على مواقع للجيش الإسرائيلي في شمال إسرائيل وجنوب لبنان، من بينها استهداف دبابة "ميركافا" في بلدة الطيبة جنوب لبنان بطائرة مسيّرة انقضاضية، مؤكدا تحقيق إصابة مباشرة.