الجيش الأردني يسقط طائرة مسيرة شمال البلاد دون خسائر بشرية

أعلنت القوات المسلحة الأردنية، أنها تعاملت، اليوم الأربعاء، مع طائرة مسيرة مجهولة المصدر دخلت الأجواء الأردنية وأسقطتها في محافظة جرش (بليلا) شمال المملكة.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، أنه لم تحدث أية إصابات بشرية واقتصرت الخسائر على الأضرار المادية البسيطة.

ونشرت وسائل إعلام أردنية، صوراً من مكان الحادث تظهر أضرارا لحقت بمبنى، بما في ذلك عدة نوافذ محطمة.

وقالت القوات المسلحة الأردنية، في الشهر الماضي، إن إيران هاجمت البلاد بنحو 280 صاروخا وطائرة مسيرة منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير الماضي.

وفي الهجوم الأخير أيضا، حامت الشكوك بسرعة حول إيران والمتحالفين معها في المنطقة، ومع ذلك، وبالمقارنة مع دول أخرى في العالم العربي - لا سيما دول الخليج - فقد تعرض الأردن لهجمات قليلة نسبيا خلال الصراع.

ويعد الأردن حليفا للولايات المتحدة، وتحافظ عمان على علاقاتها مع إيران لكنها تنظر إلى نفوذها في المنطقة بقلق.

ونتيجة لموقعه الجغرافي، وجد البلد نفسه بشكل متكرر في مرمى النيران المتبادلة بين إيران وإسرائيل، وفي السنوات الأخيرة، وقعت أيضا هجمات شنتها جهات متحالفة مع طهران في العراق وسوريا.