دي فانس: مستعدون لإبرام اتفاق مع إيران إذا التزمت بعدم امتلاك سلاح نووي

قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، اليوم، إن هناك فرصة لإعادة ضبط العلاقة القائمة بين إيران والولايات المتحدة منذ 47 عامًا.

وأضاف فانس، في كلمة للصحفيين: "لن نقبل باتفاق يسمح للإيرانيين بامتلاك سلاح نووي. وكما قال لي الرئيس (الأمريكي دونالد ترامب) للتو، نحن على أهبة الاستعداد الكاملة. نحن لا نريد المضي في هذا المسار، لكن الرئيس مستعد وقادر على السير فيه إذا اضطررنا إلى ذلك"، وفقاً لقناة الشرق الإخبارية.

وتابع: "الولايات المتحدة مستعدة لإبرام اتفاق، طالما أن الإيرانيين مستعدون للالتقاء معنا مجددًا بشأن تلك القضية الأساسية، وهي عدم امتلاك سلاح نووي أبداً. نعتقد أننا أحرزنا تقدماً كبيراً. ونعتقد أن الإيرانيين يريدون التوصل إلى طاتفاق".

وذكر فانس أن ترامب "طلب منا التفاوض بحسن نية، وهذا بالضبط ما فعلناه. لذلك نحن في وضع جيد إلى حد كبير هنا، لكن هناك خياراً بديلاً، والخيار البديل هو أن نتمكن من استئناف الحملة العسكرية".