الجيش النيجيري: مقتل 175 داعشا خلال ضربات مشتركة مع الولايات المتحدة

أعلن الجيش النيجيري، اليوم الثلاثاء، أن عملية مشتركة ضد تنظيم (داعش) بين نيجيريا والولايات المتحدة أسفرت عن مقتل 175 من عناصر التنظيم خلال الأيام الأخيرة.

وقالت المتحدثة باسم الجيش سامايلا أوبا، في بيان، إن الضربات أسفرت أيضا عن تدمير أسلحة ونقاط تفتيش وشبكات مالية للمسلحين في مختلف أنحاء منطقة شمال شرق نيجيريا.

وتأتي المكاسب التي تحققت ضد المسلحين في أعقاب قتل نائب رئيس الفرع المحلي للتنظيم أبو بكر المينوكي الأسبوع الماضي في أول استهداف ناجح لمسئول بارز في التنظيم خلال أكثر من عقد من التمرد في البلاد.