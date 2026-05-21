رئيس الوزراء السوداني والرئيس التركي يبحثان العلاقات المشتركة بين البلدين

بحث رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس اليوم الأربعاء مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بحضور نائب الرئيس التركي ووزراء القطاع الاقتصادي من البلدين العلاقات المشتركة بين البلدين.

وذكرت وكالة الأنباء السودانية (سونا) أن الرئيس التركي رحب بوفد حكومة السودان وأكد دعم أنقرة لاستقرار وسيادة السودان وسلامة أراضيه.

ورحب الرئيس التركي بعودة انعقاد اللجنة الاقتصادية بين البلدين، واستعداد تركيا لنقل خبراتها في مجالات الطاقة النظيفة والبنية التحتية والزراعة وبناء المشاريع المشتركة.

من جانبه عبر إدريس عن شكر وتقدير رئيس مجلس السيادة والحكومة السودانية والشعب السوداني لدولة تركيا رئيسا وحكومة وشعبا لوقفتها القوية مع السودان في كل القضايا، مشيرا إلى أن دولة تركيا شريك استراتيجي للسودان.

ودعا رئيس الوزراء القطاع الخاص التركي والسوداني لتنفيذ شراكات مباشرة في المشاريع الاستثمارية بالسودان ومشاريع إعادة الإعمار، وشدد على استمرار عمل اللجنة الاقتصادية بين البلدين ومتابعة تنفيذ مخرجاتها لخدمة مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.