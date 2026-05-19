ترامب: كنت على بُعد ساعة واحدة من اتخاذ قرار الهجوم على إيران اليوم

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة قد تضطر إلى مهاجمة إيران مرة أخرى، وإنه كان على وشك اتخاذ قرار بتوجيه ضربة لها قبل أن يؤجلها.

وكان ترامب يتحدث إلى صحفيين في البيت الأبيض بعد يوم من إعلانه تعليق خطة لاستئناف الهجمات عقب اقتراح سلام جديد قدمته طهران، وفق وكالة رويترز.

وأضاف ترامب اليوم: "كنت على بُعد ساعة واحدة من اتخاذ قرار الهجوم اليوم".

وأشار إلى أن قادة إيران يتوسلون للتوصل إلى اتفاق، لكن الولايات المتحدة ستشن هجوما جديدا في الأيام المقبلة إذا لم يتسن التوصل إلى اتفاق.

وتابع: "حسنا.. أقول يومين أو ثلاثة أيام، ربما الجمعة أو السبت أو الأحد، أو ربما الأسبوع المقبل، فترة زمنية محدودة، لأنه لا يسعنا السماح لهم بامتلاك سلاح نووي جديد".

وذكرت وسائل إعلام إيرانية في وقت سابق اليوم، أن أحدث مقترح سلام قدمته طهران إلى الولايات المتحدة يتضمن إنهاء الأعمال القتالية على جميع الجبهات، ومنها لبنان، وانسحاب القوات الأمريكية من المناطق القريبة من إيران، ودفع تعويضات عن الأضرار الناجمة عن الحرب الأمريكية الإسرائيلية.

وفي أول تعليق من طهران على المقترح، ذكرت الوكالة الإيرانية للأنباء نقلا عن كاظم غريب أبادي، نائب وزير الخارجية الإيراني، أن طهران تسعى أيضا إلى رفع العقوبات والإفراج عن الأموال المجمدة وإنهاء الحصار البحري الأمريكي على البلاد.

ولا يوجد تغيير يذكر على ما يبدو في الشروط الواردة في التقارير الإيرانية عن المقترح الإيراني السابق، الذي رفضه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي ووصفه بأنه "حثالة".

وتحت ضغط للتوصل إلى اتفاق من شأنه معاودة فتح مضيق هرمز عبر ترامب في وقت سابق عن أمله في التوصل إلى اتفاق لإنهاء الصراع قريبا، وهدد أيضا بشن ضربات قوية على إيران إذا لم تبرم اتفاقا.

ومضيق هرمز هو طريق رئيسي للإمدادات العالمية من النفط والسلع الأخرى، وكان يمر عبره نحو 20 بالمئة من تدفقات النفط والغاز على مستوى العالم.