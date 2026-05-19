أمريكا تفرض عقوبات على شبكات مالية وشحن إيرانية

فرضت الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، عقوبات على عدد من مكاتب صرف العملات التابعة للنظام الإيراني والأفراد المرتبطين بها والشركات الواجهة، بالإضافة إلى 19 سفينة تتيح مجتمعة للنظام الإيراني التحايل على العقوبات الدولية وتمويل أنشطته المزعزعة للاستقرار في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية الأمريكية، فإنه وكجزء من حملة "عاصفة الغضب الاقتصادي"، تستهدف هذه الإجراءات النظام المالي الموازي وعمليات الشحن غير المشروعة التي تسمح لإيران بنقل مليارات الدولارات سنويًا من مبيعات النفط والبتروكيماويات، مما يدعم بشكل مباشر العمليات العسكرية للنظام ووكلائه في جميع أنحاء المنطقة.

وتستهدف هذه العقوبات شركة "أمين إكستشينج"، وهي شركة صرافة إيرانية كبرى تعمل من خلال شبكة من الشركات الواجهة في الإمارات العربية المتحدة وتركيا والصين، بما في ذلك هونج كونج، لغسل الأموال لصالح البنوك الإيرانية والمؤسسات المملوكة للدولة الخاضعة للعقوبات.

من خلال اتخاذ خطوات لتفكيك هذه القنوات المالية، تهدف الولايات المتحدة إلى حرمان النظام الإيراني من الموارد التي يستخدمها لتهديد الاستقرار الإقليمي ودعم المنظمات الإرهابية وتطوير برامج الأسلحة.

وقال البيان: "يعزز هذا الإجراء التزام الولايات المتحدة بممارسة أقصى قدر من الضغط الاقتصادي على إيران إلى أن يوقف النظام أنشطته الخبيثة.. وستواصل إدارة ترامب محاسبة إيران ومواجهة سلوكها الخطير والخبيث، وكجزء من حملة "عاصفة الغضب الاقتصادي"، سنكثف الضغط الاقتصادي على إيران والشبكة الدولية التي تدعم تجارتها غير المشروعة في مجال الطاقة".

وفي الوقت نفسه، يقدم برنامج "مكافآت من أجل العدالة" التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، مكافأة تصل إلى 15 مليون دولار مقابل أي معلومات تؤدي إلى تعطيل الآليات المالية للحرس الثوري الإيراني وفروعه المختلفة، بحسب البيان.