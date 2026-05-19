القائد الأعلى للناتو: أمريكا لن تنشر صواريخ متوسطة المدى داخل ألمانيا

أكد الجنرال الأمريكي والقائد الأعلى لحلف شمال الأطلسي (الناتو) أليكسوس جرينكيويتش، أن الولايات المتحدة لن تنشر في الوقت الحالي أسلحة متوسطة المدى قادرة على الوصول لمسافات بعيدة، في ألمانيا.

وقال الجنرال الأمريكي، الذي يشغل أيضا منصب قائد القيادة العسكرية الأمريكية في أوروبا (يوكوم)، إن عملية نقل ما يُعرف بـ"كتيبة النيران بعيدة المدى" التي كان مخططاً لها لن تبدأ.

وأوضح جرينكيويتش، أن سحب نحو خمسة آلاف جندي أمريكي من أوروبا، الذي أعلن عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سيتم إلى حد كبير عبر إعادة أحد ألوية القتال إلى الولايات المتحدة.

وبشأن أي تعديلات إضافية محتملة على عدد القوات الأمريكية في أوروبا، قال جرينكيويتش، إنه لا يتوقع إعلانات جديدة على المدى القصير، لكنه أشار إلى أنه ينبغي توقع عمليات إعادة انتشار إضافية على المدى الطويل، مع استمرار أوروبا في تعزيز قدراتها وتحمل مسئولية أكبر في الدفاع التقليدي عن القارة.

وكان اتفاق أُبرم عام 2024 ينص على أن تعيد الولايات المتحدة اعتباراً من عام 2026 نشر أسلحة متوسطة المدى مزودة برؤوس تقليدية في ألمانيا، قادرة على الوصول إلى عمق الأراضي الروسية.

وكان من المقرر أن تشمل هذه الأسلحة صواريخ كروز من طراز "توماهوك" بمدى يصل إلى 2500 كيلومتر، وصواريخ من طراز "إس إم - 6"، إضافة إلى أسلحة فرط صوتية جديدة.

غير أن مؤشرات متزايدة ظهرت مؤخرا تفيد بأن إدارة ترامب لا تنوي الالتزام بالاتفاق الذي أبرمته الإدارة الأمريكية السابقة، وجاء ذلك بعد سجال لفظي بين المستشار الألماني فريدريش ميرتس وترامب.

وكان ميرتس، قال خلال نقاش مع طلاب، إن الولايات المتحدة لا تستطيع إنهاء الحرب بسرعة؛ "لأن الإيرانيين أقوى مما كان متوقعاً على ما يبدو، ولأن الأمريكيين لا يملكون فيما يبدو استراتيجية مقنعة فعلاً في المفاوضات".

ورد ترامب، بهجوم شخصي على ميرتس، متهما إياه بأنه لا يعرف ما يتحدث عنه، قبل أن يعلن لاحقاً سحب جنود من ألمانيا.

وعندما سُئل ميرتس، لاحقا في مقابلة تلفزيونية عما إذا كانت الولايات المتحدة ستسلم ألمانيا صواريخ "توماهوك" المتوسطة المدى التي تعهد بها الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن عام 2024.

قال: "حسبما أرى الأمر في الوقت الحالي، فإنه من الناحية الموضوعية البحتة، لا تكاد توجد أي إمكانية حتى من داخل الولايات المتحدة لتسليم أنظمة أسلحة من هذا النوع".

وتأمل الحكومة الألمانية، حاليا في أن تتمكن على الأقل من شراء صواريخ "توماهوك" الأمريكية.

ويجري بحث إمكانية إنشاء مشروع مشترك بين شركات ألمانية وأمريكية لإنتاج هذه الصواريخ مستقبلاً داخل ألمانيا.