وزيرة الخارجية البريطانية: إيران تخطف الاقتصاد العالمي بإغلاق مضيق هرمز

دافعت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر، عن الخطة البريطانية – الفرنسية لإرسال مهمة بحرية إلى مضيق هرمز في رد فعل على تقارير تشير إلى تفكير حلف شمال الأطلسي (ناتو) في إرسال مهمة.

وذكرت "كوبر"، أن الخطة التي يدعمها رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تتضمن دولا "من شتى أرجاء العالم" وليس حلف الناتو فحسب، حسبما أفادت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

وأوضحت كوبر، أن المبادرة البريطانية - الفرنسية منفصلة عن الصراع، ولن تبدأ إلا عند انتهاء الأعمال العدائية.

وقالت كوبر لوكالة (بي إيه ميديا): "نريد إعادة فتح مضيق هرمز، لأن إيران في الوقت الحالي تخطف الاقتصاد العالمي فعليا، ونحن نرى دولا على الجانب الآخر من العالم تشهد تقييد إمدادات الأسمدة لديها وارتفاع أسعار النفط والغاز، بسبب القيود في مضيق هرمز".

وأضافت: "وهذا يؤثر علينا في المملكة المتحدة، ويؤثر على تكلفة المعيشة هنا في البلاد".

وتابعت: "نريد أن نقوم بذلك، ولهذا كان النهج الذي تتبعه المملكة المتحدة هو قيادة الضغط الدبلوماسي والاقتصادي، وجمع هذا التحالف المكون من 50 دولة للدفاع عن حرية الملاحة".

ومن المقرر أن تستخدم الخطة البريطانية - الفرنسية معدات يحتمل أن تشمل المدمرة "إتش إم إس دراجون"؛ لضمان السماح بمرور السفن وإزالة الألغام من طريق نقل النفط والغاز الحيوي الذي تغلقه إيران فعليا منذ بدء الهجوم العسكري الأمريكي – الإسرائيلي عليها.

وينتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الناتو بسبب رفضه دعم إجراءاته ضد إيران.