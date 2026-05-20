إصابة 27 شخصا وإلحاق أضرار بمبان بسبب زلزال بقوة 5.8 درجة يضرب بيرو

ليما بيرو - (أ ب)
نشر في: الأربعاء 20 مايو 2026 - 11:11 ص | آخر تحديث: الأربعاء 20 مايو 2026 - 11:11 ص

ذكر مسؤولون أن زلزالا بقوة 8ر5 درجة ضرب منطقة جنوب بيرو في المحيط الهادئ في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء، مما أسفر عن إصابة 27 شخصا وإلحاق أضرار بمبان. ولم ترد أنباء عن سقوط قتلى.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن مركز الزلزال كان على بعد 20 كيلومترا (4ر12 ميل ) إلى الجنوب الشرقي من بلدة تامبا دي تات، في منطقة إيكا، على عمق 5ر56 كيلومتر(35 ميلا).

وزار وزير الدفاع في بيرو أماديو فلوريس المدينة وتفقد بعض المباني المتضررة، بما في ذلك جامعة سان لويس جونزاجا.

يشار إلى أن الزلازل شائعة في بيرو، حيث تقع البلاد فيما تسمى بـ"حلقة النار" في المحيط الهادئ وهي عبارة عن قوس من البراكين وخطوط الصدع، التي تحيط بحوض المحيط الهادئ.

