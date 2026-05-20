رئيس كوريا الجنوبية ينتقد إسرائيل لاعتقالها مواطنين من بلاده: تجاوزت الحدود

قال الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونج، اليوم الأربعاء، إن إسرائيل ألقت القبض على مواطنين كوريين جنوبيين في المياه الدولية، ووصف هذا التصرف بأنه «تجاوز صارخ للحدود».

وذكر في اجتماع لمجلس الوزراء أن إسرائيل احتجزت المواطنين لأسباب لا تستند إلى القانون الدولي، وتساءل عما إذا كان من الممكن السماح بتمرير مثل هذه التصرفات دون احتجاج، وذلك حسبما نشرته وكالة «رويترز».

وعبّر عن اعتقاده بأن العديد من الدول الأوروبية تعتزم اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بموجب مذكرة اعتقال أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية، لكن على سيئول أن تتخذ قرارها الخاص في هذا الشأن.

وصرحت منظمة مدنية كورية جنوبية، اليوم الأربعاء، بأن القوات الإسرائيلية احتجزت أسطول مساعدات إنسانية آخر كان في طريقه إلى قطاع غزة وكان يقل ناشطة كورية جنوبية وناشطا أمريكيا من أصل كوري.

وقالت المنظمة المناصرة لتحرير فلسطين إن السلطات الإسرائيلية احتجزت سفينة «لينا النابلسي» التي كانت تقل الناشطة الكورية الجنوبية كيم آه-هيون، والناشط الأمريكي من أصل كوري جوناثان فيكتور لي، الأربعاء، وفق ما نقلته وكالة «يونهاب» التابعة لكوريا الجنوبية.

ويأتي هذا بعد أن اعترضت القوات الإسرائيلية يوم الإثنين، طريق أسطول المساعدات «كيرياكوس إكس»، الذي كان يقل الناشط الكوري الجنوبي كيم دونغ-هيون وناشطين آخرين من مختلف أنحاء العالم.

وتوجهت كيم إلى غزة، والتي حاولت دخول قطاع غزة في أكتوبر الماضي. وقد احتجزتها القوات الإسرائيلية آنذاك ثم أفرجت عنها لاحقًا.

وأعلنت السلطات الإسرائيلية ليل الثلاثاء إلى الأربعاء أن 430 ناشطا كانوا على متن أسطول مساعدات متجه إلى غزة هم في طريقهم إلى إسرائيل، بعد أن تم اعتراض سفنهم في البحر في اليوم السابق قبالة سواحل قبرص.

وقال متحدث باسم الخارجية الإسرائيلية: «أسطول علاقات عامة آخر وصل إلى نهايته. تم نقل جميع الناشطين البالغ عددهم 430 إلى سفن إسرائيلية، وهم في طريقهم إلى إسرائيل حيث سيتمكنون من مقابلة ممثليهم القنصليين».

وكان أسطول الصمود العالمي أعلن صباح الإثنين، أن القوات الإسرائيلية تصعد إلى متن قواربه التي يبلغ عددها نحو خمسين.

وجاء في منشور لاحق له على منصة «إكس» أن إسرائيل اعترضت مرة أخرى، بشكل غير قانوني وعنيف، الأسطول الدولي من القوارب الإنسانية واختطف متطوعينا، مطالبا بـ«الإفراج السريع عن الناشطين وإنهاء الحصار المفروض على غزة».

وزعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الإثنين، أن اعتراض القوارب، هو إحباط «مخطط عدائي».