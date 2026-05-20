وزيرة الصحة الفيتنامية السابقة تواجه اتهامات بالتسبب في خسائر مالية بمشروعات طبية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تواجه وزيرة الصحة الفيتنامية السابقة نجوين ثي كيم تيان، اتهامات بالتسبب في خسائر مالية ذات صلة بمشروعين رئيسيين لتوسيع مستشفيين، في محاكمة أمام محكمة الشعب في هانوي، بدأت اليوم الأربعاء، حسب وسائل إعلام رسمية.

وقالت صحيفة ثانه نين، إن مشروعي البناء لمستشفى باخ ماي ومستشفى فيت دوك في هانوي، أسفرا عن خسائر حكومية بأكثر من 800 مليار دونج (30.4 مليون دولار)، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء.

وأضافت الصحيفة، أن تيان متهمة بانتهاك لوائح في إدارة واستخدام أصول الدولة والتسبب في خسائر وهدر.

ويواجه ثمانية متهمين آخرين، معظمهم من المسئولين السابقين بوزارة الصحة اتهامات مماثلة.