مجلس الوزراء التايواني يقر ميزانية عسكرية بقيمة 280 مليون دولار

أعلن مجلس الوزراء التايواني، في بيان، إقرار ميزانية عسكرية خاصة مبدئية بقيمة 8.8 مليار دولار تايواني جديد (280 مليون دولار) لتمويل خمسة بنود، تمثل بداية لسلسلة من مخصصات ميزانية الدفاع.

وأفاد البيان، بأن الحزمة الأولى وقيمتها 8.8 مليار دولار تايواني جديد هي للسنة المالية 2025 التي سوف يتم تمويلها من خلال الاقتراض بالديون، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وسوف تمول الميزانية شراء خمسة مفردات بما في ذلك مدافع "هاوتزر إم 109 أيه 7" ذاتي الدفع، ونظام هيمارس الصاروخي، ونظام صاروخي مُسير مضاد للمدرعات.

وسوف يحال الاقتراح إلى البرلمان من أجل مزيد من المراجعة بعد أن مرر النواب مشروع قانون في وقت سابق من الشهر الجاري يسمح بإنفاق عسكري خاص يصل إلى 25 مليار دولار.