الحكومة البولندية: أمريكا لم تتخذ قرارا بشأن خفض أعداد القوات في بلادنا

قالت الحكومة البولندية، إن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) لم تتخذ أي قرار بشأن خفض أعداد القوات في بولندا، الدولة العضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وكتب وزير الدفاع البولندي فلاديسلاف كوسينياك كاميش، على موقع إكس: "إنه علم بذلك خلال محادثة مع نظيره الأمريكي بيت هيجسيث".

وقال: "أكد وزير الدفاع الأمريكي أن التزام الولايات المتحدة بالدفاع والأمن في بولندا لم يتغير".

وفي الأسبوع الماضي، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، نقلا عن مسئول في البنتاجون، أن وزارة الدفاع الأمريكية أوقفت نشر لواء قتالي يتألف من 4 آلاف جندي في أوروبا.

وتردد أنه جرى إعلان القرار في اجتماع بين القيادة الأمريكية الأوروبية وقطاعات من الجيش الأمريكي.

وكان من المتوقع بالفعل أن يتمركز الجنود في بولندا لمدة تسعة أشهر.

ونفت الحكومة في وارسو، على الفور، تأثر البلاد بتجميد الانتشار، ومع ذلك، سادت حالة من الارتباك وعدم اليقين.