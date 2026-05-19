رئيس القومي لحقوق الإنسان: نثمن التعاون البناء مع الاتحاد الأوروبي

استقبل الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أنجلينا إيخهورست رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر وجامعة الدول العربية والوفد المرافق لها، بحضور محمد أنور السادات نائب رئيس المجلس، ويارا قاسم عضو المجلس، والدكتور هاني إبراهيم الأمين العام للمجلس.

وتناول اللقاء، بحث عدد من ملفات التعاون المشترك، خاصة في مجالات التدريب وبناء القدرات وتبادل الخبرات في الشأن الحقوقي.

وأكد جمال الدين، أن المجلس يثمن التعاون البناء مع الجانب الأوروبي وحرصه على تعزيز التعاون مع مختلف الشركاء الدوليين؛ للاستفادة من أفضل الخبرات والممارسات والتجارب المقارنة، بما يسهم في دعم جهود المجلس للاضطلاع بولايته وتطوير آليات العمل المؤسسي.

وأعرب رئيس المجلس عن تطلعه لمواصلة وتعميق التعاون القائم مع بعثة الاتحاد الأوروبي في الفترة المقبلة من خلال عدد من البرامج والأنشطة التي يتم الاتفاق بين الطرفين على تنفيذها، بعد انتهاء المجلس من بلورة خطة عمله للسنوات الأربع المقبلة ومن تحديد أولوياته.

وأكدت أنجلينا إيخهورست، أهمية التعاون القائم بين المجلس القومي لحقوق الإنسان والاتحاد الأوروبي، مشيدة بالشراكة البناءة بين الجانبين، ومعربة عن تطلعها إلى مواصلة تطوير هذه الشراكة خلال الفترة المقبلة.

ومن جانبه، شدد محمد أنور السادات، على ضرورة تعزيز سبل التعاون بين المجلس والشركاء الدوليين، لاسيما الاتحاد الأوروبي في مجالات الاهتمام المشترك.

وأعرب عن تقديره للتعاون البناء والشراكة المثمرة بين المجلس والاتحاد الأوروبي خلال الفترة الماضية، كاشفا عن تطلعه لاستمرار هذا التعاون.