اختبار جديد لنفوذ ترامب داخل الحزب الجمهوري مع الانتخابات التمهيدية في كنتاكي

سيختار الناخبون الجمهوريون في شمال ولاية كنتاكي، اليوم الثلاثاء، بين عضو مجلس النواب الأمريكي، توماس ماسي، ومنافسه إد جالرين، في انتخابات تمهيدية تعد اختبارا جديدا لنفوذ الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، داخل الحزب الجمهوري، بعدما اختار ترامب بنفسه جالرين لمواجهة النائب الحالي.

واشتد السباق الانتخابي خلال الأيام الأخيرة. فقد استعان ماسي بعدد من الشخصيات الجمهورية، من بينهم النائبة لورين بوبيرت، في محاولة لإقناع الناخبين بإمكانية دعمهم له ولترامب في الوقت نفسه، وفقا لوكالة "أسوشيتد برس".

وفي المقابل، صعد ترامب هجماته على ماسي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، واصفا إياه بأنه "معرقل وأحمق"، بينما ظهر جالرين على منصة واحدة مع وزير الدفاع، بيت هيجسيث، يوم الاثنين.

وعزز ترامب قبضته على الحزب الجمهوري خلال ولايته الثانية، ونجح في إقصاء كثير من الشخصيات التي خالفت أجندته السياسية، إلا أن ماسي يعد من آخر وأبرز المعارضين الجمهوريين الذين ما زالوا يتحدون الرئيس علنا.

ويرى مراقبون أن خسارة ماسي في انتخابات الثلاثاء ستكون من أقوى الدلالات حتى الآن على مدى تأثير ترامب على القاعدة الجمهورية.

وأصبحت المواجهة بين ماسي، الذي يشغل مقعده منذ عام 2012، وبين جالرين، المرشح الجديد الذي يركز حملته على ولائه لترامب، أغلى انتخابات تمهيدية في تاريخ مجلس النواب الأمريكي من حيث حجم الإنفاق.

وتحدى ماسي ترامب العام الماضي، مطالبا بالكشف عن ملفات جيفري إبستين، وهي القضية التي تحولت إلى عبء سياسي على البيت الأبيض.

كما انتقد الحرب في إيران، ورفض التصويت لصالح مشروع ترامب الضريبي الرئيسي بسبب مخاوف من زيادة الدين الأمريكي.