أثار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجدل مرة أخرى، بعد مشاركته في قمة استمرت ثلاثة أيام في الصين وعودته إلى واشنطن؛ وذلك بسبب نشره سلسلة من الصور ومقاطع الفيديو المولدة بالذكاء الاصطناعي عبر منصته "تروث سوشيال"، والتي تضمنت مشاهد خيالية وغريبة جمعته بكائنات فضائية وحروب فضائية وشخصيات سياسية أميركية في صور ساخرة.

كائن فضائي مقيد

بحسب صحيفة "الإندبندنت"، نشر ترامب صورة ظهر فيها برفقة عناصر من جهاز الخدمة السرية وهم يقودون كائنا فضائيا مكبل اليدين داخل قاعدة عسكرية، دون أن يرفق مع الصورة أي تعليق يوضح مغزاها.

كما نشر صورا أخرى بتقنيات الذكاء الاصطناعي ظهر خلالها داخل مركز قيادة فضائي متطور تابع لقوة الفضاء الأميركية، والأرض محاطة بانفجارات وأقمار صناعية وكويكبات في مشاهد أقرب إلى أفلام الخيال العلمي.

وتزامنت هذه المنشورات مع إعلان وزارة الدفاع الأميركية رفع السرية عن مجموعة وثائق ومواد تتعلق بأجسام طائرة مجهولة رصدتها الحكومة الأميركية خلال سنوات سابقة، وهو ما أعاد الجدل داخل الأوساط المحافظة في الولايات المتحدة حول تفسير تلك الظواهر.

تشبيهه لخصومه بالزومبي

وبحسب التقرير، نشر أيضا صورا ساخرة استهدفت عددا من خصومه السياسيين، بينهم حاكم ولاية كاليفورنيا جافين نيوسوم، الذي ظهر في إحدى الصور مرتديا سترة تقييد داخل غرفة مبطنة، في إشارة ساخرة إلى إصابته بحالة نفسية يسميها الرئيس الأميركي "متلازمة كراهية ترامب".

كما ظهر في صورة أخرى اسم نيوسوم على لوحة سيارة بطريقة تهكمية مع تصويره على هيئة زومبي، ضمن هجوم متكرر يشنه ترامب على شخصيات الحزب الديمقراطي.

كما تضمنت منشوراته انتقادات لشخصيات سياسية أخرى، من بينها باراك أوباما، وزعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب حكيم جيفريز، وحاكم إلينوي جى بى بريتزكر.

صور رسمية ورسائل سياسية

وفي المقابل، نشر ترامب صورا رسمية ظهر فيها خلال لقائه بالرئيس الصيني شي جين بينج، إلى جانب منشورات أشادت بأعمال تطوير محيط نصب واشنطن التذكاري وبركة الانعكاس الشهيرة بالعاصمة الأميركية.

كما نشر صورا مولدة بالذكاء الاصطناعي تصور ضربات بطائرات مسيرة ضد سفن إيرانية، بالتزامن مع تصريحاته الأخيرة التي حذر فيها طهران من تعثر مفاوضات السلام.

جدل حول حالته الصحية

وفي سياق آخر، ركز ترامب خلال الأيام الماضية على نشر محتوى يشيد بلياقته البدنية وصحته، إذ أعاد نشر عبارات تزعم أنه يصبح أصغر سنا ويتقدم بالعمر بشكل عكسي، وذلك قبل أسابيع من بلوغه عامه الثمانين.

ويأتي ذلك بعد انتشار مقاطع وصور أثارت تكهنات بشأن حالته الصحية، من بينها ظهوره وهو يغفو خلال فعالية في المكتب البيضاوي، إلى جانب تداول صور لانتفاخ في ساقيه أثناء زيارته الأخيرة إلى بكين.