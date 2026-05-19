أكد البرتغالي فيتينيا، نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، أن منتخب بلاده يمتلك جميع المقومات اللازمة لتحقيق إنجازات كبيرة في كأس العالم لكرة القدم 2026.

وتلعب البرتغال، التي تحلم بالحصول على كأس العالم للمرة الأولى، في المجموعة الـ 11 بمرحلة المجموعات للمونديال، الذي يُقام بالولايات المتحدة والمكسيك وكندا، برفقة منتخبات الكونغو الديمقراطية وأوزبكستان وكولومبيا.

ويرى فيتينيا أن المزيج بين عنصري الشباب والخبرة في صفوف فريق المدرب الإسباني روبرتو مارتينيز، ربما يساعد البرتغال على بلوغ مستويات جديدة في المونديال المقبل.

وقال فيتينيا في مقابلة أجراها مع الموقع الألكتروني الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم: "أعتقد أن الأمر إيجابي للغاية.. وجود أجيال مختلفة داخل المنتخب أمر مهم جدًا".

وأضاف نجم منتخب البرتغال: "نملك الخبرة والشباب والجودة والإصرار، وعندما تجتمع كل هذه العناصر معًا، فإنها تقودك نحو أشياء مميزة للغاية".

ويضم منتخب البرتغال نجومًا من أصحاب الخبرة مثل جواو كانسيلو وبرونو فرنانديز وبرناردو سيلفا وروبن دياز، يجاورهم لاعبون من جيل فيتينيا مثل ديوجو كوستا وجواو فيليكس ورافاييل لياو وبيدرو نيتو، وفي الوقت نفسه، يواصل الأسطورة كريستيانو رونالدو قيادة الفريق بعمر 41 عامًا.

وبسؤاله عن دوره داخل المنتخب البرتغالي، رد فيتينيا قائلًا: "أرى نفسي اليوم بدور أكثر فاعلية، وأكثر أهمية قليلًا مقارنة بالسابق.. أستمتع بهذه المسؤولية وأحاول تقديم أفضل مستوى ممكن من أجل تلبية التوقعات".

وأضاف: "أنا متحمس جدًا لأنني أرغب حقا في خوض هذا المونديال.. ستكون مشاركتي الثانية، وآمل أن أحصل على دقائق أكثر ودور أكبر داخل الفريق. لا أستطيع الانتظار حتى تنطلق البطولة، إنه ذلك النوع الجميل من الحماس".

وأوضح: "آمل أن يرى الجميع الكثير من الجودة في أداء الفريق.. أعتقد أن الناس يلاحظون ذلك فورًا لأنه جزء من هويتنا.. لكن قبل كل شيء، أريدهم أن يروا العمل الجاد والإصرار".

وتابع: "الجودة أمر نملكه بطبيعتنا، أما الرغبة والاجتهاد فهما شيئان يجب أن نستثمر فيهما ونفرضهما على أنفسنا.. إذا لمس الناس ذلك في منتخب البرتغال، فسيكون أمرًا رائعًا للغاية".

وعن مشاركته غرفة الملابس مع رونالدو، كشف فيتينيا: "إنه أمر رائع.. فهو أحد أعظم اللاعبين في التاريخ.. أشعر بفخر كبير لمشاركته غرفة الملابس، والتعلم منه، ومشاهدة احترافيته يوميًا.. آمل أن نتمكن من الفوز بكأس العالم معه ومن أجله أيضًا".

وأشار: "لقد تعلمت منه طريقته في التعامل مع كرة القدم، فهو احترافي وجاد للغاية.. لا يترك شيئًا للصدفة.. يدخل أرض الملعب وهو يعلم أنه جاهز بنسبة 100%، وأنه فعل كل ما يمكن من أجل الفريق".

وتطرق فيتينيا، الذي توج بالعديد من الألقاب مع سان جيرمان، للحديث عن السيناريو المثالي بالنسبة له في المونديال، حيث قال: "نريد الفوز فقط.. نعلم أن الأمر سيكون صعبًا، لكننا نعرف أيضا أنه لا فائدة من التفكير كثيرًا الآن في النهائي أو رفع الكأس، حتى وإن كان ذلك هدفنا".

وأتم فيتينيا تصريحاته قائلًا: "يتعين علينا أن نتقدم خطوة بخطوة، فهذا دائما أفضل نهج.. تركيزنا حاليًا يجب أن ينصب على دور المجموعات، وإذا قدمنا أداء جيدًا هناك، يمكننا بعدها التفكير فيما هو أبعد".