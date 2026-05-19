تقدمت الدكتورة عادلة رجب عضو لجنة السياحة والطيران في مجلس النواب المصري، بطلب إحاطة إلى وزيرا السياحة والإسكان، وهيئة التنمية السياحية بشأن استخدام الفنادق المصرية للطاقة المتجددة، واستهداف بأن تمثل نحو 20% من إجمالي استهلاك الكهرباء، بما يخفض الانبعاثات الكربونية ويحقق السياحة المستدامة.

وقالت عضو لجنة السياحة في مجلس النواب، إن القانون رقم 203 لسنة 2014 يسمح للمنشآت السياحية بإنتاج الكهرباء من مصادر متجددة للاستخدام الذاتي وإمكانية ربطها بالشبكة القومية، كما أن القانون رقم 8 لسنة 2022 ينظم إجراءات التراخيص ويفرض ضوابط ترشيد الطاقة واستخدام المصادر المتجددة.

كما أنه يتوفر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 54 لسنة 2023 لتسهيل تخصيص الأراضي للمشروعات الخضراء، وقرار وزير السياحة رقم 670 لسنة 2019 الخاص بقواعد ومعايير تصنيف المنشآت الفندقية لمدى تطبيق المنشآت الفندقية لمعايير السياحة المستدامة للحصول على شهادة معتمدة، وغيرها من القرارات.