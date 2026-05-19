ضبط قائد ميكروباص تعدى بالضرب على سيدة في القاهرة

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على قائد سيارة ميكروباص؛ لقيادته برعونة وأداء حركات استعراضية، والتعدي على سيدة بالضرب ومحاولة الاستيلاء على هاتفها المحمول حال قيامها بتصوير الواقعة بطريق كورنيش المعادي في القاهرة.

كانت أجهزة وزارة الداخلية قد رصدت تداول تعليق مدعوم بمقطع فيديو تضررت خلاله صاحبة الحساب من قيام قائد سيارة أجرة "ميكروباص" بالقيادة برعونة وأداء حركات استعراضية، والتعدي عليها بالضرب ومحاولة الاستيلاء على هاتفها المحمول حال قيامها بتصوير الواقعة بطريق كورنيش المعادي بالقاهرة.

بالفحص، أمكن التوصل إلى القائمة بالنشر، وتبين أنها مقيمة بدائرة قسم شرطة المعادي، وبصحبتها صديقتها المقيمة بذات الدائرة، وبسؤالهما، اتهمتا سائق السيارة الأجرة "الظاهرة بمقطع الفيديو" بالتعدي عليهما بالسب بسبب خلافات حول قيمة الأجرة، ومحاولته الاستيلاء على هاتف إحداهما حال قيامها بتصوير الواقعة.

أمكن تحديد وضبط السيارة الأجرة (سارية التراخيص) وقائدها "سائق - مقيم بدائرة قسم شرطة المعصرة"، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.