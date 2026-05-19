إحالة ياسمينا المصري إلى محكمة الجنح بتهمة سب أشرف زكي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قررت جهات التحقيق إحالة الفنانة ياسمينا المصري للمحاكمة أمام محكمة الجنح، لاتهامها بسب وقذف الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية.

وفي وقت سابق استمعت نيابة النزهة إلى أقوال أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، فى البلاغ المقدم منه ضد الممثلة ياسمينا المصري، يتهمها فيه بالسب والقذف والتشهير والإساءة إليه عبر حسابها الشخصي على "فيسبوك".

وخلال جلسة التحقيق، قدم شعبان سعيد المستشار القانوني لنقابة المهن التمثيلية، حافظتي مستندات تضمنت المنشورات المسيئة وفلاشة تحتوى على مقاطع مرئية تثبت وقائع السب والقذف.

واتهم الدكتور أشرف زكي المشكو فى حقها، بالسب والقذف والتشهير والإساءة لسمعته، وسمعة عائلته.

وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على ياسمينا المصري بمنطقة النزهة، على خلفية اتهامها بسب وقذف الدكتور أشرف زكي على مواقع التواصل الاجتماعي، وتم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة التى باشرت التحقيقات.