وكالة مهر الإيرانية: سماع دوي انفجارات في جزيرة قشم

أفادت مصادر محلية لوكالة «مهر» الإيرانية، اليوم الثلاثاء، بسماع دوي انفجارات في جزيرة قشم، الواقعة عند مدخل الخليج العربي في مضيق هرمز، وتتبع محافظة هرمزغان الإيرانية.

ووفقًا لما نشرته الوكالة عبر موقعها الرسمي، لا تزال طبيعة هذه الأصوات مجهولة. ولم تعلق أي مؤسسة رسمية حتى الآن على سبب هذه الأصوات، لكن التحقيقات مستمرة لتحديد طبيعة الانفجارات.

وأمس الاثنين، قالت وكالة «مهر» إنه تم تفعيل الدفاعات الجوية في جزيرة قشم قرب مضيق هرمز.

وأفادت الوكالة بأن سبب تفعيل الدفاعات الجوية جاء بعد رصد طائرات مسيرة صغيرة.

ويُعد مضيق هرمز من أبرز الممرات البحرية الحيوية عالميًا، إذ تمر عبره نسبة كبيرة من صادرات النفط، ما يجعل أي تطورات أمنية في محيطه محل اهتمام واسع من الأسواق والدول الكبرى.



