ماس كهربائي وراء حريق شقة في أوسيم: مصرع 3 أشخاص وإصابة 8 آخرين

توصلت تحريات الأجهزة الأمنية في واقعة حريق نشب داخل شقة سكنية بمنطقة أوسيم، أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 8 آخرين بحالات اختناق؛ إلى أن ماس كهربائي بوحدة مبرد الهواء "التكييف" وراء اندلاع الحريق، ولا توجد شهبة جنائية في الواقعة.

وتبين من المعاينة، وفاة محاسب يبلغ 43 عامًا، وشقيقه عامل يبلغ 27 عامًا، وطالب يبلغ 19 عامًا، بعدما تعرضوا للاختناق أثناء محاولتهم إخماد الحريق وإنقاذ السكان، فيما أصيب 8 آخرون بحالات اختناق نتيجة تصاعد الأدخنة الكثيفة خلال مشاركتهم في السيطرة على النيران.

وصرحت النيابة بدفن الجثامين الثلاث عقب الانتهاء، من تقرير الصفة التشريحية، بالإضافة إلى الاستعلام عن حالة المصابين تمهيدًا لسماع أقوالهم حول الواقعة، ويؤال شهود العيان الذين تواجدوا وقت الحريق، واستلمت النيابة تحريات رجال المباحث حول الواقعة.

وتلقى مركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا بنشوب حريق داخل شقة سكنية ووجود متوفين ومصابين بالمكان المشار إليه، وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإطفاء والإسعاف لمحل البلاغ.

وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران، ومنع امتدادها إلى المجاورات، وسيطرت القوات على الحريق، الذيب تسبب في مصرع 3 أشخاص، وإصابة 8 آخرين بحالات اختناق تم نقلهم إلى المستشفى، بالإضافة إلى احتراق محتويات الشقة بالكامل.

تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.



