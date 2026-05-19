السويد تعتزم شراء أربع فرقاطات بحرية من فرنسا

تعتزم السويد شراء أربع فرقاطات بحرية من فرنسا في صفقة تقدر بمليارات الدولارات.

وقال رئيس الوزراء أولف كريسترسون في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء " هذا يعد من أكبر الاستثمارات العسكرية في السويد منذ الحصول على طائرات جريبين في الثمانينيات".

وتتضمن الصفقة فرقاطات من طراز اف دي اي من مجموعة نافال الفرنسية. وتحدث كريسترسون عن قدرات الدفاع الجوي للسفن، الذي قال إنها " ستضاعف قدرة الدفاع الجوي للسويد بواقع ثلاثة أضعاف مقارنة باليوم".

وسيتم تسليم أول دفعة من الفرقاطات في 2030. وقالت الحكومة السويدية إن قصر فترة التوصيل من أسباب اختيار شركة نافال.

وقال وزير الدفاع السويدي بال جونسون " ستعمل السفن كمنصات متنقلة بهدف حماية المجال الجوي ورصد الغواصات والتعامل معها وقيادة العمليات البحرية وأخيرا وليس آخرا تأمين الممرات البحرية".

وذكرت وكالة تي تي نيوز السويدية أن قيمة الصفقة تقدر بما لا يقل عن 10 مليار كرونة (06ر1 مليار دولار ) للفرقاطة.



