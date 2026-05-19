عادة ما يكون سوق الانتقالات مشتعلا في نهايات كل موسم، وذلك في وقت تتأهب فيه الدوريات – لاسيما الأوروبية الكبرى – لإسدال الستار على منافساتها، لتبدأ الأنظار تترقب أين سينتقل هذا اللاعب أو ذاك، بعد فترة من التألق.

لكن صيف العام الحالي ربما اشتعلت فيه الأجواء مبكرا حول سوق الانتقالات، الخاص بالمدربين أكثر من اللاعبين، فقد تصدر أكثر من مدرب من ذوي الأسماء الكبرى، المشهد وعناوين الصحف بالحديث عن الرحيل أو الانتقال لنادٍ آخر.

وقبل الدخول في أجواء نهائيات كأس العالم 2026، والتي تعد فترة ترقب أيضا لموقف بعض المدربين، والكثير من اللاعبين بشأن الخطوة القادمة، فإن ثمة تحركات قد بدأت بالفعل، وانتقالات تنتظر الإعلان الرسمي لعدد من المدربين الكبار.

مورينيو يعود إلى الريال

أصبح إعلان ريال مدريد الإسباني عودة مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو لتدريب الفريق، مسألة وقت، فالمدير الفني لبنفيكا البرتغالي، يبدو أنه قد اتفق على تفاصيل الولاية الجديدة له في قيادة النادي الملكي، رغم اختلاف الظروف وتباين المعطيات.

مورينيو وبحسب التقارير هو اختيار فلورينتينو بيريز رئيس الريال، لكي يحكم قبضته على غرفة خلع الملابس ويحتوي الأزمات التي ساهمت في الإطاحة بتشابي ألونسو، ووضعت بديله ألفارو أربيلوا في مأزق.

جوارديولا يطرق باب الرحيل

سربت تقارير صحفية إنجليزية، وتحديدا صحيفة "ذا صن" أنباء رحيل الإسباني بيب جوارديولا عن مانشستر سيتي، حيث أن المدرب الذي مكث ما يقرب من 10 سنوات في قيادة الفريق الإنجليزي يتأهب لأن يختتم موسمه في القيادة الفنية للسيتيزنس، مكتفيا بما قدمه.

ماريسكا بديلا في السيتي

ويستمر الميركاتو المشتعل، والمرتبط بالسيتي، حيث قالت التقارير أيضا إن الإيطالي إنزو ماريسكا سيخلف جوارديولا في قيادة السيتي.

كونتي يترك نابولي

من بين المرشحين للرحيل عن أنديتهم أيضا أنطونيو كونتي مدرب نابولي، بعدما فشل في قيادة رحلة الدفاع عن لقب الدوري الإيطالي.

وفيما يبدو بحسب التقارير أن كونتي يبدو مرشحا بارزا لتولي قيادة منتخب إيطاليا، خلفا للمدرب السابق جينارو جاتوزو.

ما بعد المونديال

ويبدو موسم المونديال فرصة مواتية للتغيير على مستوى المدربين، حيث تترقب عدة منتخبات انفصالا متوقعا عن مدربيها عقب البطولة، ويتقدم هؤلاء ديدييه ديشامب مدرب فرنسا، والذي يتقرب زين الدين زيدان المنصب الشاغر بفارغ الصبر، بالإضافة لإمكانية رحيل الإسباني روبرتو مارتينيز عن تدريب البرتغال، ويلوح في الافق اسم جورجي جيسوس مدرب النصر السعودي الحالي من أجل خلافته.