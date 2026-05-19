الحكومة العراقية: لا تساهل مع من يحاول كسر سيادة الدولة ويسيء للعلاقات مع السعودية

أكد العراق موقفه الثابت والتاريخي إزاء العلاقات المتميزة والمستدامة بين دول المنطقة الشقيقة والصديقة، وحرصه على أمن الدول العربية، وأهمية دعم الاستقرار وكل جهود خفض التوتر، ومنع الاعتداءات أيًا كان مصدرها.

وبحسب بيان صادر عن الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية باسم العوادي، اليوم الثلاثاء، استنكرت الحكومة الاعتداءات الأخيرة بالطائرات المسيرة، التي استهدفت المملكة العربية السعودية، مؤكدة استمرارها في الجهود المشتركة الساعية لتعزيز الأمن الإقليمي وحفظ أمن وسيادة بلدان المنطقة.

وأضاف البيان: «رغم أن الجهات العسكرية العراقية المختصة لم تؤشر أو ترصد أي معلومات خاصة قدر تعلق الأمر بالأجواء العراقية، إلإ أن المؤسسات العراقية المختصة على استعداد كامل للتعاون، من أجل التحقق من أي معلومة تتعلق بحيثيات الاعتداء الذي استهدف المملكة».

وبحسب البيان، جدد العراق رفضه القاطع لاستخدام أراضيه وأجوائه ومياهه الإقليمية لشن أي اعتداء على دول الجوار، لافتًا إلى أن القوات الأمنية العراقية اتخذت كل الخطوات والإجراءات اللازمة لإحباط وكشف أي محاولة قد ترتكب في هذا السياق.

وشدد على أنه «لا تساهل مع من يحاول كسر سيادة الدولة العراقية، أو يسيء إلى العلاقات مع المملكة او دول الجوار والأشقاء».