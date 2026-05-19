رئيس مجلس إدارة مصر للطيران: استعدنا معظم رحلاتنا إلى الدول المتأثرة بالنزاع في المنطقة

بدأت في مصر فعاليات مؤتمر الاتحاد الدولي للنفل الجوي «إياتا»، والذي يبحث سبل تطوير خدمات المناولة الأرضية في قطاع الطيران، فضلًا عن التحديات التي تواجه القطاع في ظل التوترات الجيوسياسية في المنطقة، وارتفاع أسعار وقود الطائرات، وأسعار تذاكر الطيران.

وفي لقاء خاص مع «CNBC عربية»، قال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران الطيار أحمد عادل، إن التشغيل تراجع بنسب تتراوح ما بين 23% إلى 25% عندما بدأت الأوضاع الجيوسياسية بالمنطقة، لافتًا إلى أن الشركة استعادت جزءًا كبيرًا منه إلى الآن.

وأضح أن الشركة استعادت معظم الوجهات وأن الترددات هي التي تتأثر، حيث أشار إلى أن بغداد وأربيل لا تزالان قيد الدراسة والبحرين والكويت على سبيل المثال وليس الحصر.

ولفت رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران إلى أن الشركة في وضع صحي وجيد، وأن حسابات الربع المالي ستتم في آخر الشهر القادم.

وفيما يخص أسعار الوقود المرتفعة، ذكر أن الوقود يمثل من 35% إلى 40% في جميع شركات الطيران حول العالم، وهو ما يؤثر على أسعار التذاكر، حيث إن سعر التذكرة مرتبط بشكل كلي بسعر التكلفة، كما أوضح بأن متوسط الزيادة يختلف من وجهة إلى أخرى.

وصرح أن مصر للطيران ستطلق يوم السبت القادم، أول رحلة إلى لوس أنجلوس في الولايات المتحدة، وأن التجهيزات كانت منذ فترة طويلة، كما لفت إلى أن وجود طائرات حديثة ساهم في ذلك.

أما بالنسبة لخطة التطوير وتحديث الأسطول، أفاد بأن الخطة كانت موضوعة منذ سنتين أو ثلاث، لـ19 طائرة إيرباص طراز A350-900، و18 طائرة بوينغ 737-8 ماكس، وأن الشركة بدأت بالفعل باستلامها، حيث كان سيصل الأسطول إلى 97 طائرة بحلول 2030.

وأشار إلى أن المستهدف الآن الوصول إلى 125 طائرة بحلول 2030، على أن يتضاعف حجم الأسطول بعد ذلك بناءً على عدة أمور، منها: الوضع الاقتصادي في الطيران عمومًا، وسلاسل الإمداد.

وأوضح أن مواعيد تسليم الطائرات تأخرت نحو عام، حيث كان من المفروض استلام طائرات في 2025، ولكن تم استلامها هذا العام، مشيرًا إلى أن التسليمات القادمة لكن يكون بها أي تأخير.

وبحسب عادل، فقد نقلت مصر للطيران نحو 11.4 مليون راكب خلال العام الماضي، وأنها تستهدف فوق الـ12 مليونًا هذا العام.