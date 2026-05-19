تشيلسي يدعم نجمه بعد الاستبعاد من المونديال بطريقة خاصة

اختار نادي تشيلسي الإنجليزي نجمه البرازيلي جواو بيدرو ليكون أفضل لاعبي الفريق في الموسم الحالي 2025-2026.

وتألق بيدرو مع تشيلسي منذ انضمامه إلى صفوف الفريق، قادما من برايتون حيث سجل 23 هدفا في 52 مباراة، وصنع 9 أهداف.

وأعلن تشيلسي عبر حسابه الرسمي على "إكس"، اختيار بيدرو ليكون اللاعب الأفضل في الموسم، وذلك في خطوة تعكس دعم النادي اللندني لنجمه الشاب بعد استبعاده من خيارات الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب البرازيل لقائمة كأس العالم.

وكان بيدرو قد لعب سابقا في صفوف واتفورد الإنجليزي بينما كانت بدايته مع فلومينينسي البرازيلي.

وشهدت قائمة السيليساو غياب جواو بيدرو، وانضمام نجوم آخرين على غرار المخضرم نيمار نجم سانتوس.