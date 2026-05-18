النواب يرتدون العلم المصري والليبي خلال استقبال عقيلة صالح

احتفى مجلس النواب بحضور المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي الذي يشارك في الجلسة العامة اليوم،

وحرص عدد كبير من النواب على ارتداء أوشحة العلمين المصري والليبي بالتزامن مع حضور رئيس البرلمان الليبي لجلسة العامة قبل قليل.

وألقى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب كلمة في بداية الجلسة العامة رحب خلالها برئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح الذي يشارك في الجلسة العامة اليوم.

وأكد بدوي دعم مصر للأمن العربي، وشدد على عمق العلاقات المصرية الليبية وقال إن زيارتكم اليوم لمجلسنا هذا، فضلاً على ما تحمله من دلالات هامة، وأثر سياسي بالغ، فهي تجسد وبحق العلاقة الراسخة بين "جمهورية مصر العربية" و "دولة ليبيا" الشقيقة، القائمة طوال تاريخها على أسس ثابتة، قوامها تكامل بين بلدين، يجمعهما تاريخ ومصيرٌ مشترك وروابطُ أخوة بين شعبين شقيقين.

وشدد بدوي على توحد المسارات الإنسانية والاجتماعية، والثقافية، التي جعلت العلاقةُ نموذجًا فريدًا، في المحيط الإقليمي والعربي.

وقال: "من هنا نؤكد أنّ مصر -قيادةً وشعبًا- تلتزم التزامًا ثابتًا، بدعم الدولة الليبية ووحدتها، وبصون مؤسساتها الوطنية والدستورية".