تسنيم عن مصدر: أمريكا وافقت على رفع العقوبات النفطية خلال المفاوضات

أفادت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية شبه الرسمية نقلا عن مصدر لم تسمه مقرب من فريق التفاوض الإيراني اليوم الاثنين، بأن الولايات المتحدة وافقت على رفع العقوبات المفروضة على صادرات طهران النفطية خلال فترة المفاوضات.

ولم يعلق مسؤول إيراني تواصلت معه رويترز بعد على تقرير تسنيم.

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مصدر إيراني رفيع المستوى لوكالة «رويترز» بأن الولايات المتحدة أبدت مرونة محدودة في المحادثات الجارية، بما في ذلك بشأن البرنامج النووي الإيراني وتخفيف العقوبات.

وبحسب المصدر الإيراني، وافقت واشنطن حتى الآن، على رفع التجميد عن 25% فقط من الأموال الإيرانية، وفق جدول زمني تدريجي، بينما تطالب طهران بالوصول الكامل إلى أصولها المجمدة ورفع العقوبات بشكل كامل.

وأشار إلى أن المقترح الإيراني المعدل يدعو إلى إنهاء الحرب بشكل دائم، وإعادة فتح مضيق هرمز، وتأجيل الخوض في مفاوضات نووية تفصيلية إلى مراحل لاحقة.

وسبق أن صرح الرئيس الأمريكي ‌دونالد ترامب بأن إيران «تتوق إلى التوقيع» على اتفاق لوقف إطلاق النار مع الولايات المتحدة.