 ممثلو ادعاء أمريكيون يسقطون اتهامات بالاحتيال ضد الملياردير الهندي جوتام أداني - بوابة الشروق
الإثنين 18 مايو 2026 11:32 م القاهرة
ممثلو ادعاء أمريكيون يسقطون اتهامات بالاحتيال ضد الملياردير الهندي جوتام أداني

نيويورك (أ ب)
نشر في: الإثنين 18 مايو 2026 - 9:46 م | آخر تحديث: الإثنين 18 مايو 2026 - 9:46 م

طلب ممثلو ادعاء أمريكيون من قاض اليوم الاثنين، إسقاط تهم الاحتيال والتآمر ضد الملياردير الهندي جوتام أداني، الذي تم اتهامه بخداع المستثمرين في مشروع ضخم للطاقة الشمسية في الهند.

وتم اتهام أداني، أحد أغنى الأشخاص في العالم، عام 2024 بدفع رشاوى ضخمة لضمان نجاح المشروع، وكذلك بالتآمر والاحتيال في الأوراق المالية والاحتيال الإلكتروني فيما يتعلق بترتيب مربح لشركة أداني للطاقة الخضراء المحدودة وشركة أخرى لبيع 12 جيجاوات من الطاقة الشمسية للحكومة الهندية لإضاءة ملايين المنازل والشركات.

ورفضت مجموعة أداني هذه الادعاءات في ذلك الوقت، ووصفتها بأنها لا أساس لها.


