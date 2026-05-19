الأمم المتحدة: نريد ضمان سلامة الناشطين على متن أسطول الصمود

• المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق: "نريد أن يجري التعامل مع الأمر بشكل سلمي"

قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق إن المنظمة الأممية تريد ضمان سلامة جميع الناشطين على متن "أسطول الصمود" الذين اعتقلتهم إسرائيل في المياه الدولية بالبحر المتوسط.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي يومي عقده مساء الاثنين، ردا على سؤال لمراسل الأناضول حول الهجوم الإسرائيلي على الأسطول المتوجه إلى غزة لكسر الحصار الإسرائيلي المفروض منذ 19 عاما.

وقال حق: "نريد أن نضمن أن جميع الأشخاص على متن الأسطول لم يتعرضوا لأي أذى، ونريد أن يجري التعامل مع الأمر بشكل سلمي".

وكانت البحرية الإسرائيلية بدأت أمس الاثنين، بالاستيلاء على قوارب "أسطول الصمود العالمي" واعتقال ناشطين على متنها.

وبمشاركة 54 قاربا، أبحر الأسطول الخميس من مدينة مرمريس التركية في محاولة جديدة لكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة منذ العام 2007.

وفي 29 أبريل، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي هجوما في المياه الدولية قبالة جزيرة كريت استهدف قوارب تابعة للأسطول، الذي ضم 345 مشاركا من 39 دولة، بينهم مواطنون أتراك.

واستولت إسرائيل آنذاك على 21 قاربا وعلى متنها نحو 175 ناشطا، فيما واصلت بقية القوارب رحلتها باتجاه المياه الإقليمية اليونانية.

ويعيش نحو 2.4 مليون فلسطيني، بينهم حوالي 1.5 مليون نازح، أوضاعا إنسانية كارثية في قطاع غزة، تفاقمت بسبب حرب الإبادة الإسرائيلية التي خلفت أكثر من 72 ألف شهيد وما يزيد على 172 ألف جريح، معظمهم من الأطفال والنساء.

ورغم اتفاق وقف إطلاق النار المعلن منذ 10 أكتوبر 2025، تواصل إسرائيل عملياتها عبر تقييد إدخال المساعدات الإنسانية وقصف يومي، ما أسفر عن استشهاد 877 فلسطينيا وإصابة 2602 آخرين، وفق بيانات محلية.