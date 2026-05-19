أوكرانيا: مقتل وإصابة أكثر من 1100 عسكري روسي في الحرب خلال 24 ساعة

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير 2022، إلى نحو مليون و351 ألفا و150 فردا، من بينهم 1140 قتلوا، أو أصيبوا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وجاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع فيسبوك، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم"، اليوم الثلاثاء.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 11940 دبابة، و24584 مركبة قتالية مدرعة، و42340 نظام مدفعية، و1792 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1386 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 436 طائرة حربية، و353 مروحية، و299199 طائرة مسيرة، و4632 صاروخ كروز، و33 سفينة حربية، وغواصتين، و97600 من المركبات وخزانات الوقود، و4202 من وحدات المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من مثل هذه البيانات من مصدر مستقل.