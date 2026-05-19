الآلاف من محطات الوقود في ألمانيا انتهكت قاعدة جديدة بشأن الأسعار

انتهكت الآلاف من محطات الوقود في ألمانيا قاعدة جديدة تتيح زيادة أسعار الوقود مرة واحدة في منتصف اليوم، حسبما أظهر تحليل لخدمة مهر-تانكين بناء على بيانات رسمية متعلقة بتسعير الوقود.

وخلص التحليل إلى أن 2995 من بين 15240 محطة وقود رفعت أسعار الوقود نحو 17 ألف مرة خارج الفترة المسموح بها ما بين الأول من أبريل الماضي و11 مايو الجاري، وفقا لبيانات وحدة شفافية السوق الخاصة بالوقود.

وهذا ما يمثل نحو 19.7% من المحطات، أو نحو محطة بين كل خمس محطات. وتم تسجيل أعلى حصة من الانتهاكات في بافاريا بنسبة 25.6%، في حين سجلت برلين أدنى نسبة بلغت 8.2%.

يذكر أنه تم تطبيق ما يطلق عليه" قاعدة الساعة الثانية عشر" في الأول من أبريل الماضي، مما يتيح لمحطات الوقود زيادة أسعار الوقود مرة واحد يوميا عند منتصف اليوم، في حين لم يتم تقييد خفض الاسعار. وتم تطبيق القاعدة بعدما أسفرت الحرب في إيران عن ارتفاع حاد في أسعار الوقود.

ورفضت الشركات المشغلة لمحطات الوقود الاتهامات بتعمدها انتهاك القاعدة.