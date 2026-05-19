مسئول إيراني: مقترحنا يدعو أمريكا إلى رفع العقوبات والإفراج عن الأموال المجمدة

ذكرت وكالة الأنباء ​الإيرانية الرسمية "إرنا" نقلا ‌عن كاظم غريب أبادي، نائب وزير الخارجية الإيراني، ​اليوم الثلاثاء قوله إن ​المقترح الذي قدمته إيران ⁠في الآونة الأخيرة ​إلى الولايات المتحدة يدعو ​إلى رفع العقوبات عن طهران والإفراج عن الأموال الإيرانية ​المجمدة وإنهاء الحصار ​البحري المفروض على البلاد.

وأضاف غريب ‌أبادي ⁠أن الاقتراح يتضمن أيضا إنهاء الحرب على جميع الجبهات، بما ​في ​ذلك ⁠لبنان، وخروج القوات الأمريكية من المناطق ​القريبة من إيران، ​ودفع ⁠تعويضات عن الأضرار الناجمة عن الحرب.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الاثنين إنه علق هجوما مزمعا على إيران بعدما أرسلت اقتراحا للسلام إلى واشنطن، وذكر ‌أن هناك "فرصة جيدة جدا" للتوصل إلى اتفاق يحد من برنامج طهران النووي.

وبعد أن أرسلت إيران إلى الولايات المتحدة مقترح السلام الجديد، قال ترامب إنه أصدر تعليمات للجيش الأمريكي "بأننا لن نشن الهجوم المزمع على إيران غدا، لكنني أصدرت تعليمات أخرى لهم بالاستعداد للمضي قدما في هجوم شامل واسع النطاق على إيران في أي لحظة في حالة عدم التوصل إلى اتفاق مقبول".

ولم يعلن من قبل عن ​هذا الهجوم، ولم يتسن لوكالة رويترز تحديد ما إذا كانت هناك استعدادات لهجوم يعيد إشعال الحرب التي شنها ترامب في أواخر فبراير الماضي.

ووسط الضغوط التي يواجهها ​ترامب للتوصل إلى اتفاق يؤدي لإعادة فتح مضيق هرمز، عبر الرئيس الأمريكي في وقت سابق عن أمله في أن يكون إبرام ⁠اتفاق لإنهاء الحرب قريب المنال، وهدد أيضا بشن ضربات قوية على إيران إذا لم تبرم اتفاقا.

وذكر ترامب في منشوره أن زعماء قطر والسعودية والإمارات طلبوا منه إرجاء ​الهجوم لأن "الاتفاق سيُبرم وسيكون مقبولا للغاية بالنسبة للولايات المتحدة ولجميع الدول في الشرق الأوسط وخارجه". ولم يقدم تفاصيل عن الاتفاق الذي تجري مناقشته.

وقال ترامب للصحفيين لاحقا إن الولايات ​المتحدة ستكون راضية إذا تمكنت من التوصل إلى اتفاق مع إيران يمنعها من امتلاك سلاح نووي.

وأضاف: "يبدو أن هناك فرصة جيدة جدا لتوصلهم إلى حل ما. إذا تمكنا من تحقيق ذلك دون قصفهم بقوة بالغة، فسأكون سعيدا جدا".