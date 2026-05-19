تراجع أسعار النفط بعد إعلان ترامب تراجعه عن ضرب إيران



تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية اليوم الثلاثاء بعد تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه تراجع عن توجيه ضربة لإيران اليوم استجابة لطلب حلفائه الخليجيين.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن سعر خام برنت القياسي للنفط العالمي تراجع إلى أقل من 110 دولارات للبرميل، بعد ارتفاعه أمس بنسبة 6ر2%، في حين جرى تداول خام غرب تكساس الوسيط القياسي للنفط الأمريكي تسليم يوليو بأقل من 103 دولارات للبرميل.

وقال الرئيس ترامب في منشور على منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال" أمس إن قادة المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة طلبوا منه "وقف ضربة كان مقرر توجيهها للجمهورية الإسلامية الإيرانية الثلاثاء، وإن هناك مفاوضات جادة جارية الآن"

يذكر أن أسعار النفط ارتفعت وسط حالة من عدم اليقين بشأن المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، واحتمالية أن يؤدي الإغلاق شبه الكامل لمضيق هرمز إلى انقطاع إمدادات الطاقة من الخليج العربي لفترة أطول. وقد هدد ترامب مرارا وتكرارا باستئناف العمل العسكري ضد إيران دون تنفيذ تهديداته منذ وقف إطلاق النار بين الجانبين في الأسبوع الأول من أبريل الماضي، ولم تؤكد طهران على الفور استئناف المحادثات.

وقال مارك ماليك مدير الاستثمار في شركة موريل سيبرت أند كو للاستشارات وإدارة الأصول "إن إلغاء الرئيس للهجوم المقرر غدا يعد خطوة إيجابية. ويظهر تغيير الخطط مدى تقلب الوضع في المفاوضات".

وقال ترامب إن الولايات المتحدة تستعد لشن هجوم إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مقبول لكنه لم يحدد موعدا نهائيا للوصول إلى الاتفاق.

وأضاف في فعالية بالبيت الأبيض مساء الاثنين، بعد ساعات من نشر منشوره بشأن إلغاء هجوم الثلاثاء "لقد أجلت الأمر لفترة قصيرة، وآمل أن يكون ذلك إلى الأبد، ولكن ربما لفترة قصيرة، لأننا أجرينا مناقشات كبيرة للغاية مع إيران، وسنرى ما ستؤول إليه".

وبحلول الساعة الواحدة و6 دقائق ظهرا بتوقيت سنغافورة تراجع سعر خام برنت بنسبة 1ر2% إلى 80ر109 دولارا للبرميل تسليم يوليو، في حين تراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 7ر1% إلى 68ر102 دولارا للبرميل تسليم المقبل. كما تراجعت عقود تسليم يونيو بنسبة 5ر1% إلى 99ر106 دولارا للبرميل.