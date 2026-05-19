أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لمنتخب البرازيل استدعاء المهاجم المخضرم نيمار إلى القائمة التي تشارك بنهائيات كأس العالم 2026، مما يمنح نجم سانتوح فرصة الظهور على أكبر مسرح لكرة القدم مرة اخرى بعد فترة من الاصابات.
ويعود نيمار صاحب الـ34 عاما، وهو الهداف التاريخي للبرازيل، بعد فترة غياب طويلة بسبب عدة إصابات أبعدته عن الملاعب خلال معظم التصفيات، بينما تسعى البرازيل لتحقيق لقبها السادس القياسي.
وأحاطت الشكوك بمشاركة نيمار في المونديال الذي تنطلق فعالياته الشهر المقبل بسبب جاهزيته، إذ شارك في 15 مباراة فقط مع سانتوس في مختلف المسابقات هذا الموسم.
واعتمد الإيطالي أنشيلوتي على أصحاب الخبرة في التشكيلة التي تستعد لمواجهة المغرب وهايتي واسكتلندا في المجموعة الثالثة، إذ يعول على الثنائي فابينيو وكاسيميرو في خط الوسط، والمدافع ماركينيوس.
وجاء على رأس القائمة فينيسيوس جونيور مهاجم ريال مدريد وزميله إندريك الذي قضى النصف الثاني من الموسم معارا لأولمبيك ليون الفرنسي، إلى جانب رافينيا جناح برشلونة.
وجاءت التشكيلة على النحو التالي:
حراسة المرمى: أليسون بيكر (ليفربول) - إديرسون (فناربخشه) - ويفرتون (جريميو)
المدافعون: أليكس ساندرو (فلامنجو) - بريمير (يوفنتوس) - دانيلو (فلامنجو) - دوجلاس سانتوس (زينيت) - جابرييل (أرسنال) - روجر إيبانيز (الأهلي) - ليو بيريرا (فلامنجو) - ماركينيوس (باريس سان جيرمان) - ويسلي (روما)
لاعبو الوسط: برونو جيمارايش (نيوكاسل يونايتد) - كاسيميرو (مانشستر يونايتد) دانيلو (بوتافوجو) - فابينيو (الاتحاد) - لوكاس باكيتا (فلامنجو)
المهاجمون: إندريك (ليون) - جابرييل مارتينيلي (أرسنال) - إيجور تياجو (برنتفورد) - لويس هنريكي (زينيت) - ماتيوس كونيا (مانشستر يونايتد) - نيمار (سانتوس) - رافينيا (برشلونة) - رايان (بورنموث) - فينيسيوس جونيور (ريال مدريد)