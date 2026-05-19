أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لمنتخب البرازيل استدعاء المهاجم المخضرم نيمار ​إلى القائمة التي تشارك بنهائيات كأس العالم 2026، مما ‌يمنح نجم سانتوح فرصة الظهور على أكبر مسرح لكرة القدم مرة اخرى بعد فترة من الاصابات.

ويعود نيمار صاحب الـ34 عاما، ​وهو الهداف التاريخي للبرازيل، بعد فترة غياب ​طويلة بسبب عدة إصابات أبعدته عن الملاعب ⁠خلال معظم التصفيات، بينما تسعى البرازيل لتحقيق لقبها ​السادس القياسي.

وأحاطت الشكوك بمشاركة نيمار في المونديال الذي تنطلق فعالياته الشهر المقبل بسبب جاهزيته، إذ شارك في 15 مباراة فقط مع سانتوس في مختلف المسابقات ​هذا الموسم.

واعتمد الإيطالي أنشيلوتي على أصحاب الخبرة في ​التشكيلة التي تستعد لمواجهة المغرب وهايتي واسكتلندا في المجموعة الثالثة، ‌إذ ⁠يعول على الثنائي فابينيو وكاسيميرو في خط الوسط، والمدافع ماركينيوس.

وجاء على رأس القائمة فينيسيوس جونيور مهاجم ريال مدريد وزميله إندريك الذي قضى النصف الثاني ​من الموسم ​معارا لأولمبيك ⁠ليون الفرنسي، إلى جانب رافينيا جناح برشلونة.

وجاءت التشكيلة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أليسون ​بيكر (ليفربول) - إديرسون (فناربخشه) - ويفرتون (جريميو)

المدافعون: أليكس ساندرو (فلامنجو) - بريمير (يوفنتوس) - ​دانيلو (فلامنجو) - ⁠دوجلاس سانتوس (زينيت) - جابرييل (أرسنال) - روجر إيبانيز (الأهلي) - ليو بيريرا (فلامنجو) - ماركينيوس (باريس سان جيرمان) - ويسلي (روما)

لاعبو الوسط: برونو جيمارايش (نيوكاسل يونايتد) - كاسيميرو (مانشستر يونايتد) ⁠دانيلو (بوتافوجو) - ​فابينيو (الاتحاد) - لوكاس باكيتا (فلامنجو)

المهاجمون: إندريك (ليون) - جابرييل ​مارتينيلي (أرسنال) - إيجور تياجو (برنتفورد) - لويس هنريكي (زينيت) - ماتيوس كونيا (مانشستر يونايتد) - نيمار (سانتوس) - رافينيا (برشلونة) - ​رايان (بورنموث) - فينيسيوس جونيور (ريال مدريد)