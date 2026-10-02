مهرجان طوكيو السينمائي يحتفي بمئوية ميلاد يوسف شاهين

أعلن مهرجان طوكيو السينمائي الدولي عن الاحتفاء بمئوية ميلاد المخرج الراحل يوسف شاهين في دورته الـ39 التي تمتد في الفترة من 26 أكتوبر حتى 4 نوفمبر 2026.

وأدرج المهرجان التكريم رسميا ضمن قسم World Focus "التركيز العالمي"، تحت عنوان Youssef Chahine Centenary Retrospective، أي "استعادة بانوراما مئوية يوسف شاهين".

البرنامج يضم 8 أفلام تغطي مراحل مختلفة من مسيرة شاهين، من الواقعية الاجتماعية المبكرة إلى أفلامه الذاتية والتاريخية والسياسية، وقد اختارت إدارة المهرجان 8 أفلام للعرض في هذه الفعالية وهي "باب الحديد"، و"عودة الابن الضال"، و"إسكندرية ليه" و"إسكندرية كمان وكمان"، و"وداعا بونابرت"، و"حدوتة مصرية، و"القاهرة منورة بأهلها"، و"المصير".

وأعلنت إدارة المهرجان أن الاختيارات لا تقتصر على أشهر أعمال شاهين فحسب، بل تقدم صورة شاملة عن مسيرته عبر أكثر من 4 عقود، لتسليط الضوء على تنوع أسلوبه بين الواقعية الاجتماعية، والسيرة الذاتية، والتاريخ، والسياسة، فضلاً عن علاقة شاهين الفريدة بالسينما نفسها.