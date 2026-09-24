الحكومة الباكستانية تجري محادثات مع حزب عمران خان وسط تلويح أنصاره بالتظاهر

أجرت الحكومة الباكستانية، وحزب رئيس الوزراء السابق المسجون عمران خان، محادثات الجمعة، بشأن احتجاجات يعتزم أنصاره تنظيمها، وسط مخاوف من أن تؤدي هذه التحركات إلى شل الحركة في العاصمة إسلام أباد.

وكان مكتب الرئيس آصف علي زرداري قد أعلن أن ممثلين عن الحكومة وحزب حركة الإنصاف بزعامة خان سيعقدون اجتماعا لبحث الاحتجاجات التي كانت مقررة في 27 سبتمبر وأرجئت إلى الأحد المقبل، وفق وكالة فرانس برس.

وأفادت هيئة البث الحكومية "بي تي في" بأن الاجتماعات اختُتمت لهذا اليوم على أن تُستأنف السبت.

ورصد صحفيون من وكالة فرانس برس وضع حاويات لإغلاق الطريق المؤدي إلى الحي الحكومي شديد التحصين في إسلام أباد والمعروف باسم "المنطقة الحمراء".

وفي بيان صدر الجمعة، أعلن حزب حركة الإنصاف استعداده للمضي قدما في الاحتجاجات، إلا أن المسئول في الحزب حليم عادل شيخ، صرح بأن المفاوضات قد تتقدم إذا أبدت الحكومة مرونة بشأن المطالب، بما في ذلك الإفراج عن شقيقتي خان اللتين اعتُقلتا الشهر الماضي. وقال: "نحن نجري محادثات مع الحكومة اليوم بروح إيجابية".

ويقبع خان نجم الكريكت السابق البالغ 73 عاما خلف القضبان منذ أغسطس 2023 بينما يواجه عشرات التهم التي تراوح بين الفساد والخيانة والتحريض على العنف في أعقاب الاحتجاجات التي اندلعت ضد الحكومة في مايو 2023 وما تخللها من أعمال شغب.

ويرفض خان وفريقه القانوني هذه المزاعم ويصفونها بأنها قضايا ذات دوافع سياسية تهدف إلى تقويض شعبيته.