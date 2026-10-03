الأمم المتحدة: نحو 6 ملايين طفل لاجئ خارج المدارس في 2025

قالت الأمم المتحدة، إن نحو 6 ملايين طفل لاجئ في سن الدراسة حول العالم ظلوا خارج المدارس عام 2025، فيما يهدد تقليص التمويل بإبعاد ملايين آخرين عن مقاعد الدراسة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي اليومي الذي عقده المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، الجمعة، في مقر المنظمة بمدينة نيويورك، وفق وكالة الأناضول.

وأوضح دوجاريك، نقلا عن أحدث تقرير سنوي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين "مفوضية اللاجئين" بشأن التعليم، أن تقليص التمويل يهدد بإبعاد ملايين الأطفال الآخرين عن مقاعد الدراسة وتقويض التقدم المحرز على مدى سنوات في مجال تعليم اللاجئين.

وقال: "يشير أحدث تقرير سنوي صادر عن المفوضية بشأن التعليم إلى أن 44 بالمئة من أصل 13.1 مليون طفل لاجئ في سن الدراسة حول العالم كانوا خارج المدارس عام 2025".

في المقابل، أشار دوجاريك إلى تسجيل تقدم في قطاع التعليم العالي عام 2025، إذ بلغت نسبة التحاق اللاجئين به مستوى قياسيا عند 11 بالمئة، مع تسجيل أكثر من 450 ألف لاجئ في مؤسسات التعليم العالي للمرة الأولى.

وأضاف أن نسبة التحاق اللاجئين بالتعليم العالي بلغت نحو 9 بالمئة عام 2024.