كشف الكابتن طيار محمود القط، خبير قطاع الطيران والسلامة الجوية، عن تحليله لحادثة الرحلة التابعة لشركة "فلاي دبي" المتجهة إلى تل أبيب، والتي اضطرت إلى الهبوط في مطار الأمير سلطان بن عبد العزيز الدولي بمدينة تبوك.

وقال خلال برنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب عبر قناة "mbc مصر"، إن الطائرة أقلعت من دبي في تمام الساعة 7:05 صباحًا بتوقيت دبي متجهة إلى تل أبيب، واستمرت في الطيران لمدة ساعتين ونصف، مشيرا إلى أن قائد الرحلة هندي الجنسية ينتمي للطائفة الهندوسية ولديه خبرة 17 عامًا في قيادة هذا الطراز تحديدًا ويعمل بالشركة منذ سنوات طويلة.

وأضاف أن مساعد الطيار شاب صغير السن عُماني الجنسية ويعمل بالشركة منذ نحو 8 أشهر وفقا لتقارير غير رسمية، مؤكدا أن السلطات الإماراتية لم تصدر تقريرها الرسمي.

ولفت إلى انحدار الطائرة من ارتفاع 34 ألف قدم إلى 17 ألف قدم، مشيرا إلى وجود روايتين الأولى تفيد بحدوث الهبوط خلال 30 ثانية وهو أمر غير واقعي تمامًا، والثانية الأكثر واقعية تفيد بحدوث الهبوط خلال ثلاث دقائق.

وأوضح أن هبوط الطائرة بمقدار 17 ألف قدم في ثلاث دقائق يعد معدل هبوط "خطيرًا جدًا" على صحة أي إنسان سواء سليم أو مريض، مشيرا إلى أن المقاطع المصورة المتداولة أكدت لجوء الطيار المساعد بطعن قائد الطائرة على غفلة باستخدام آلة حادة، نافيا الترويج لاستخدامه فأس الطوارئ.

ونوه بأن حديثه يستند لثوابت وصور وفيديوهات، منوها أن غرفة القيادة في هذا الطراز تعد من أضيق غرف القيادة في العالم، لافتا إلى أن طعن القائد في جانبه أدى إلى سقوطه وحاول مساعد الطيار الهبوط بعنف شديد.

وأكد أن الرواية التي أدلى بها قائد الطائرة خلال لقائه برئيس الوزراء الهندي، أفاد بتعرضه لطعنات في جانبه أدت لفقده الوعي وسقوطه، غير أنه استعاد وعيه وقدرته على الحركة فور بدء مساعده في إنزال الطائرة بالعنف الشديد فبادر بفتح الباب.

ونوه أن الأجهزة الملاحية التابعة للسلطات السعودية رصدت قيام الطائرة بإدخال كود الطوارئ 7700 أولا، يعقبه بخمس دقائق إدخال كود الاختطاف 7500.

وأشار إلى أن كود الباب الخارجي يُتفق عليه مع أطقم الضيافة لحالات الطوارئ مع احتفاظ القائد بحق الرفض من الداخل، لافتا إلى أن قائد الطائرة كشف عن مد يده وفتح القفل أثناء استمرار المساعد في دفع الطائرة لإسقاطها وتوجيه ضربات للقائد لتعطيله ومنعه من التحرك.

وأوضح أن فتح الباب أتاح لمن بالخارج الدخول، لافتا إلى أن هناك رواية تشير إلى هناك طيارين إضافيين كانا على الطائرة تحسبا لأي سبب دخلا أنقذا الطائرة، ولكن لم يُعلن عن ذلك.

ونوه أن السلطات السعودية تشترط لتنفيذ إجراء اختطاف الطائرة أن يكون طالبه طيارا، مؤكدا أن لا خلاف أن طيارا من أبلغ بالاختطاف واستطاع الذهاب إلى تبوك وبرمجة الهبوط في مطار تبوك.

وكان ما لا يقل عن مائة راكب على متن طائرة تابعة لشركة "فلاي دبي" الإماراتية المتجهة إلى تل أبيب، وأفادت الشركة الإماراتية بأن الأسباب "لا تزال غير معروفة في هذه المرحلة الأولية" وقيد التحقيق، فيما عدّ مسؤولون إسرائيليون الحادث "إرهابيا".

وأوضح متحدث باسم فلاي دبي في بيان، أن مشادة وقعت داخل قمرة القيادة، وأصدر مطار الأمير سلطان بن عبد العزيز بمدينة تبوك، بيانا، جاء فيه أن مركز المراقبة الجوية تلقى نداء استغاثة من الرحلة، تطلب فيه تنفيذ هبوط اضطراري، وسُمح بهبوطها، مع تقديم الجهات المعنية الرعاية اللازمة للركاب في صالة المسافرين.