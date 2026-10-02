عرض الفيلم الأصلي لـ Rocky نوفمبر المقبل احتفالاً بمرور 50 عاماً على إصداره

أعلنت الشركة المنتجة لفيلم (Rocky)، بطولة الفنان الأمريكي سيلفستر ستالوني، عن إعادة عرض الفيلم الأصلي (الجزء الأول) يوم 7 نوفمبر المقبل في دور السينما الأمريكية، وبدءاً من يوم 6 نوفمبر على مستوى العالم، وحتى 11 نوفمبر فقط، احتفاءً بالذكرى الـ50 لعرض الفيلم في صالات السينما وتحقيقه نجاحاً جماهيرياً كبيراً.

ولا يقتصر الحدث على عرض الفيلم الأصلي فحسب، بل سيعرض بنسخة (4K) مرممة ومحدثة تماماً، كما تتضمن الفعالية مادة حصرية مرتبطة بفيلم (I Play Rocky)، وهو العمل الجديد الذي يحكي قصة كفاح سيلفستر ستالوني من أجل تحويل سيناريو (Rocky) إلى فيلم، وإصراره على أن يؤدي بنفسه شخصية الملاكم الصاعد "روكي بالبوا" الشهير بـ"الجواد الإيطالي".

وتتضمن المادة الخاصة لقطات من وراء الكواليس ومقاطع ومقابلات من فيلم (I Play Rocky)، بالإضافة إلى تحية مصورة من فريق العمل.

يُذكر أن الفيلم الأصلي صدر عام 1976، وحقق نجاحاً هائلاً وحصل على 10 ترشيحات لجوائز الأوسكار، فاز بثلاث منها، وهي: أفضل فيلم، وأفضل مخرج، وأفضل مونتاج. كما اختارته مكتبة الكونجرس الأمريكية عام 2006 للحفظ في السجل الوطني للأفلام، باعتباره ذا أهمية ثقافية وتاريخية وجمالية.