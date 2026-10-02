مستشار رئيس فلسطين: تحرك عربي وإسلامي منظم يمكن أن يوسع دعم وقف الاستيطان

قال الدكتور محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني وقاضي قضاة فلسطين، إن توسيع التحرك داخل الولايات المتحدة لدعم مشروع قانون وقف الاستيطان يحتاج إلى العمل على مستويين، الأول داخل المجتمع الأمريكي، والثاني عبر التحرك السياسي الرسمي العربي والإسلامي.

وأضاف في تصريحات خلال مداخلة هاتفية على شاشة القاهرة الإخبارية، أن التحرك الداخلي يمكن أن يتم من خلال الجاليات العربية والفلسطينية والإسلامية، إلى جانب دعاة وأنصار السلام في المجتمع الأمريكي، مشددا على أهمية التنسيق بين هذه الأطراف من أجل زيادة التأثير على صناع القرار.

وأكد أن المستوى الثاني يتمثل في بناء شبكة علاقات واتصالات مؤثرة مع صناع القرار في الولايات المتحدة، سواء على المستوى الشعبي والأهلي أو داخل مجلسي الكونجرس أو على مستوى الإدارة الأمريكية، موضحا أن هذا المسار يحتاج إلى مثابرة وجهود كبيرة.

وأشار مستشار الرئيس الفلسطيني إلى أن الدول العربية والإسلامية تمتلك إمكانات تأثير لافتة في الموقف الأمريكي، لكن الاستفادة من هذه الإمكانات تتطلب ترتيبا وتنظيما وإرادة حقيقية للتحرك، معتبرا أن استمرار الجهود يمكن أن يسهم في توسيع دائرة الدعم لمواجهة الاستيطان.