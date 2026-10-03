اللجنة المنظمة العليا لبطولة العالم لناشئي الريشة الطائرة تناقش متطلبات الاتحاد الدولي

أقيم منذ قليل، الاجتماع التحضيري الأخير بين مسؤولي الاتحاد المصري للريشة الطائرة والاتحاد الدولي للعبة ومسؤولو الشركة المتحدة للرياضة واللجنة المنظمة العليا لبطولة العالم للناشئين تحت 19 سنة والمقرر إقامتها على مجمع صالات استاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 5 وحتى 17 أكتوبر الجاري.

وشهد الاجتماع الوقوف على كافة التجهيزات الخاصة بالبطولة وتفاصيل حفل الافتتاح ومناقشة مختلف الجوانب التنظيمية والفنية والإدارية الخاصة بالبطولة، إلى جانب استعراض خطة العمل خلال المرحلة المقبلة، وتوزيع الأدوار بين اللجان المختلفة، بما يضمن تنظيم الحدث وفق أعلى المعايير الدولية، ويعكس المكانة الرائدة لمصر في استضافة البطولات الرياضية الكبرى.

وأكد اتحاد الريشة الطائرة برئاسة الدكتورة هادية حسني أن تنظيم مصر لهذا الحدث يعكس الثقة الكبيرة في قدراتها التنظيمية، وما تمتلكه من بنية تحتية رياضية متطورة وخبرات واسعة في تنظيم واستضافة كبرى البطولات، فضلًا عن الدعم المستمر الذي تقدمه الدولة لملف الرياضة.

وأضافت أن اللجنة العليا المنظمة للبطولة تعمل على إخراج البطولة بالشكل الأمثل وتوفير كافة متطلبات الاتحاد الدولي للعبة، وإبهار المشاركين في البطولة بأجواء مصر ومنشأتها الضخمة.

وشددت أن القاهرة جاهزة لإستضافة منافسات البطولة العالمية التي تعود إلى القارة السمراء بعد غياب دام لـ24 عامًا، منذ تنظيم جنوب أفريقيا للحدث في عام 2002.