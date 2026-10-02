عمرو أديب: واقعة طائرة فلاي دبي قد تكون أغرب قصة لمحاولة اختطاف أو إسقاط طائرة

قال الإعلامي عمرو أديب، إن واقعة طائرة فلاي دبي قد تكون أغرب قصة لمحاولة اختطاف طائرة أو محاولة إسقاطها، ووصفها بأنها لا ترقى لمستوى أفلام درجة ثانية أو ثالثة عن حوادث الطائرات.

وأضاف خلال برنامجه «الحكاية» عبر شاشة «MBC مصر»، مساء الجمعة، أن القصة المعروفة حتى الآن بشأن الواقعة لا يمكن الجزم بأنها حقيقية، لا سيما الحديث عن أن سباك عمل على استعدال الطائرة (بعد واقعة اعتداء مساعد الطيار على الطيار).

ونوه إلى أن هناك الكثير من علامات الاستفهام لا سيما أن أي طائرة عليها أكثر من 150 إسرائيليًّا من المفترض أن يكون بها الكثير من عناصر الأمن سواء كانوا من الجانب الإماراتي أو الجانب الإسرائيلي.

وأوضح أن تفاصيل الواقعة لا تزال مجهولة حتى الآن بما ذلك كيفية هبوطها، وكذلك الطيار الهندي وكيف تمكَّن من فتح باب قمرة القيادة (رغم تعرضه للاعتداء)، ووصف الطيار الهندي بأنه بطل حقيقي ويتم تكريمه سواء من الإمارات أو الهند.

وأشاد بالأداء «المحترم والإنساني» من قبل السعودية بعد هبوط الطائرة اضطراريًّا هناك في مطار تبوك، موجها التحية للسلطات السعودية على أداء هذا الدور.

ولفت أديب إلى أن إيران هددت بإيقاف الطيران في المنطقة حال استهداف طيرانها وإيقاف حركة طائراتها، معقبا: «هناك علامات استفهام أكثر من علامات التعجب بشأن الواقعة».

ورجح أن تشهد الأيام المقبلة الكثير من التفاصيل بشأن هذه الواقعة، مؤكدا أنه لا يمكن الجزم بشأن التفاصيل المتداولة بشأن ما حدث حقيقيًّا أو غير حقيقي.

وكانت رحلة "فلاي دبي" رقم FZ1073 قد أقلعت من دبي، متجهة غربًا نحو وجهتها بالقرب من تل أبيب. وأظهرت بيانات تتبع الرحلة أنه بعد حوالي ساعتين من الإقلاع، بدأت الطائرة تفقد ارتفاعها بسرعة وانحرفت بحدة نحو الشمال؛ إذ هبطت مسافة 17,400 قدم في أقل من دقيقتين بقليل.

وأطلقت الرحلة نداء استغاثة في الساعة، قبل دقائق من تفعيل الرمز "7500" - وهو الرمز المعتمد لدى منظمة الطيران المدني الدولي للإشارة إلى تعرض الطائرة للاختطاف.

وظهر مقطع فيديو جديد يوثق اللحظات العصيبة التي اقتحم فيها ركاب وأفراد الطاقم قمرة القيادة، وخاضوا صراعاً للسيطرة على طائرة "فلاي دبي".

وشوهد في المقطع عدد من الأشخاص متجمهرين عند مدخل قمرة القيادة، بينما يصرخ أحد أفراد طاقم الضيافة مطالبا الركاب الآخرين بالجلوس في أماكنهم، وينادي بطلب طبيب لتقديم المساعدة.

كما صرخ أحدهم قائلًا: «نحتاج إلى طيار»، بينما يعمل طاقم المقصورة بعجلة لإخراج حقيبة الإسعافات الأولية. وفي تطور استثنائي، كان على متن الرحلة أشخاصٌ يتقنون قيادة الطائرات، وتمكّنوا من إنزال الطائرة بسلام.