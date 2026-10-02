تحديد مدة غياب هوساوي بعد تأكد غيابه عن المنتخب السعودي

كشفت الفحوصات الطبية التي خضع لها زكريا هوساوي، ظهير أيسر المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، عن إصابته بتمزق بسيط، أقرب إلى الكدمة، في الرباط الصليبي الخلفي، يحتاج إلى نحو أسبوعين للتعافي، وفقًا لمصادر خاصة.

وتعرض لاعب الأهلي للإصابة خلال مواجهة المنتخب السعودي أمام نظيره العراقي، الثلاثاء الماضي، في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الأولى ببطولة «خليجي 27»، وغادر الملعب اضطراريًا عند الدقيقة 71.

وبحسب صحيفة "الرياضية" السعودية، سيبدأ هوساوي برنامجًا علاجيًا مكثفًا عقب عودته إلى الأهلي، على أن يخضع لفحص طبي جديد بعد عشرة أيام لتقييم حالته، ضمن خطة تستهدف تجهيزه للمشاركة أمام النصر يوم 15 أكتوبر الجاري، ضمن الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي.

وخرج هوساوي من حسابات اليوناني جورجيوس دونيس، مدرب المنتخب السعودي، خلال ما تبقى من منافسات البطولة الخليجية، بسبب الإصابة التي تعرض لها أمام العراق.

وأكدت المصادر استحالة مشاركة الظهير الأيسر أمام قطر، السبت، في الدور نصف النهائي، أو في المباراة النهائية المقررة الثلاثاء المقبل، حال تأهل «الأخضر» إليها، رغم استمرار هوساوي ضمن قائمة المنتخب، دون توضيح سبب بقائه فيها.