أطلق بنك مصر حملته التوعوية الجديدة تحت شعار «بياناتك.. خط أحمر»، تزامنًا مع شهر التوعية بأمن المعلومات، بهدف تعزيز وعي العملاء والجمهور بمخاطر الاحتيال الإلكتروني، والتعريف بأبرز الأساليب التي قد يستخدمها المحتالون للاستيلاء على البيانات المصرفية والشخصية، وذلك في إطار حرص البنك على مواصلة دوره في دعم الوعي المصرفي والرقمي، خاصة مع التوسع المتواصل في استخدام الخدمات والقنوات المصرفية الرقمية.

وتسلط الحملة الضوء على عدد من أساليب الاحتيال الإلكتروني الشائعة، ومنها الرسائل والروابط مجهولة المصدر التي تدعي الفوز بجوائز أو تطلب تحديث البيانات، والمكالمات التي تنتحل صفة البنك بهدف الحصول على المعلومات المصرفية. كما تؤكد الحملة على ضرورة الحفاظ على سرية البيانات المصرفية والشخصية، وفي مقدمتها الأرقام السرية، ورموز التحقق، وبيانات البطاقات البنكية، مع التأكيد على أن بنك مصر لا يطلب من عملائه مشاركة هذه البيانات عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني أو منصات التواصل الاجتماعي.

وتقدم حملة «بياناتك .. خط أحمر» مجموعة من الإرشادات العملية لتعزيز الحماية، من بينها عدم مشاركة أي بيانات مصرفية أو شخصية، وعدم التعامل مع الروابط والرسائل المشبوهة، والتأكد من هوية المتصل قبل مشاركة أي معلومات، والإبلاغ عن أي محاولة احتيالية. كما تشجع الحملة العملاء والجمهور على مشاركة المعلومات الصحيحة مع أفراد الأسرة والأصدقاء والمحيطين بهم، بما يساهم في توسيع دائرة الوعي وتعزيز مفهوم المسؤولية المشتركة في مواجهة محاولات الاحتيال الإلكتروني.

وتتضمن الحملة نشر رسائل توعوية عبر منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة، بهدف الوصول إلى أكبر عدد ممكن من العملاء والجمهور، وتعزيز قدرتهم على التعرف على محاولات الاحتيال والتعامل معها بشكل آمن. وتعكس الحملة حرص بنك مصر على مواصلة جهوده في نشر الوعي المصرفي والرقمي، بما يدعم الاستخدام الآمن للخدمات المصرفية، تحت رسالة «بياناتك .. خط أحمر»