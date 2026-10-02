أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم رسميًا عودة منافسات كأس العرب للأندية، بعد توقف البطولة على مدار المواسم الثلاثة الماضية، وذلك ضمن حزمة من القرارات الخاصة بمواعيد البطولات العربية خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك عقب الاجتماع الاعتيادي للاتحاد العربي لكرة القدم، الذي عُقد مساء أمس الخميس في السعودية، بحضور أعضاء مجلس الإدارة، ومن بينهم هاني أبو ريدة، النائب الأول لرئيس الاتحاد.

وأكد الاتحاد العربي لكرة القدم، في بيان رسمي، إقامة النسخة المقبلة من كأس العرب للأندية خلال الفترة من 21 يوليو حتى 8 أغسطس 2027، دون الإعلان عن الدولة المستضيفة للبطولة حتى الآن.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت خلال الساعات الماضية إلى وجود اتجاه لإعادة تنظيم البطولة، مع ترقب مشاركة النصر السعودي في النسخة المقبلة.

وفي السياق ذاته، كشف جار الله السلمي، الأمين العام للاتحاد العربي لكرة القدم، خلال الساعات الماضية، عن وجود مفاوضات مع مصر لاستضافة النسخة المقبلة من كأس العرب للأندية.

كما أعلن الاتحاد العربي مواعيد عدد من البطولات الأخرى، حيث تستضيف مدينة بورسعيد منافسات كأس العرب لكرة القدم الشاطئية خلال الفترة من 1 إلى 11 نوفمبر 2026، على أن تُقام النسخة التالية خلال الفترة من 6 إلى 16 نوفمبر 2027.

وتُقام بطولة كأس العرب للناشئات تحت 17 عامًا خلال الفترة من 28 أبريل إلى 14 مايو 2027، بينما تُجرى منافسات كأس العرب للسيدات خلال الفترة من 2 إلى 18 سبتمبر 2027.

وفي كرة قدم الصالات، حدد الاتحاد العربي الفترة من 26 سبتمبر إلى 6 أكتوبر 2027 موعدًا لإقامة كأس العرب، فيما تُقام بطولة كأس العرب للمنتخبات تحت 17 عامًا خلال الفترة من 1 إلى 17 أبريل 2027.