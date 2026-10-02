حصيلة ضحايا فيروس إيبولا في الكونغو تتجاوز 4 آلاف قتيل

تجاوزت حصيلة ضحايا فيروس إيبولا في الكونغو 4 آلاف قتيل في الوقت الذي تكافح فيه السلطات لاحتواء الفيروس المميت.

وكشفت وزارة الصحة الكونغولية عن الحصيلة الأخيرة لضحايا إيبولا أمس الخميس. وأظهرت البيانات أن 4018 شخصا لقوا حتفهم من بين 8300 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس، بما يمثل قرابة نصف عدد حالات الإصابة المؤكدة خلال أسرع موجة تفشي للمرض على الإطلاق.

وأعلنت الكونغو تفشي فيروس إيبولا في البلاد يوم 15 مايو الماضي بسبب سلالة بونديبوجيو النادرة من المرض، التي لم يتم التوصل إلى علاج أو لقاح معروف لها حتى الآن.

وحذرت منظمة الصحة العالمية مؤخرا بشأن سرعة انتشار الفيروس جغرافيا إلى مناطق صحية جديدة، مما يشكل ضغوطا على الموارد المحدودة بالفعل لمكافحة المرض.

وقالت المراكز الأفريقية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها في أحدث مؤتمر صحفي إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس يتراجع، لكن يمكن أن يعزى ذلك إلى انعدام الأمن والتحديات التي تواجهها المجتمعات للتعاون في التعامل مع بعض بؤر التفشي.

يشار إلى أن انعدام الثقة تجاه العاملين في مجال الصحة والسلطات عرقل الجهود الرامية إلى إبطاء تفشي فيروس إيبولا وهو التفشي السابع عشر من نوعه في الدولة الواقعة وسط أفريقيا.